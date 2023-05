Los líderes del PRO consiguen una tregua temporaria y ya le buscan un lugar a José Luis Espert

Según pudo saber A24.com, la precandidata presidencial de PRO Patricia Bullrich resolvió integrar a Cristian Ritondo como cuarto precandidato a gobernador bonaerense de su sector, junto con Joaquín De la Torre, Javier Iguacel y Néstor Grindetti. También sería una manera de fortalecer la fuerza frente a Milei.

Del encuentro de este lunes participaron además de Bullrich el ex presidente y fundador del PRO, Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y la diputada y ex gobernadora María Eugenia Vidal. También estuvieron los diputados Diego Santilli, precandidato a gobernador bonaerense larretista, el presidente del PRO y precandidato a vicegobernador de Santa Fe, Federico Angelini, y el propio Ritondo.

El dilema de Bullrich: cómo elegir entre cuatro candidatos a gobernador

Al ingresar, Ritondo reconoció su intención de sumarse a las filas de Bullrich y ésta dijo que sus precandidatos son Néstor Grindetti, Javier Iguacel y Joaquín De la Torre: "María Eugenia Vidal renunció a su candidatura presidencial y Ritondo se va a sumar a la fuerza, pero no voy a sumarlo antes de hablar con todos los que están”, planteó. Sin embargo, luego del encuentro, un allegado a Bullrich confirmó a A24.com que “Ritondo se suma como cuarto precandidato bonaerense”.

patricia-bullrich-20230426-1554638.webp Patricia Bullrich volvió a insistir con una "reforma laboral" y apuntó contra las "indemnizaciones que son un robo" (Foto: NA).

Esta incorporación podría generar tensiones internas en el bullrichismo. Grindetti, de excelente relación con Ritondo (comparten la conducción del Club Atlético Independiente), no opondría reparos a la incorporación. Iguacel y De la Torre la resisten y éste amenazó con irse a trabajar con el candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei.

El acuerdo se terminó de gestar el viernes último en una reunión secreta en un café de Palermo entre Bullrich, Ritondo y María Eugenia Vidal. Pero según pudo saber A24.com, la jugada tiene la venia total de Macri, que respalda a los tres y quiere armar una fuerte estructura para vencer a Rodríguez Larreta.

Sin embargo, formó parte de largas charlas entre Bullrich, Vidal, Ritondo y dirigentes del PRO que tienen buena relación con Vidal como los diputados Alejandro Finocchiaro, Emilio Monzó y Sebastián García de Luca.

Espert, a punto de ingresar, pero con debates en el PRO

espeet.jpg Jolsé Luis Espert presentó un proyecto de cambio estructural para recuperar a la economía de Argentina. (Foto: Retrato de hoy)

También se habló este lunes de la incorporación de José Luis Espert, líder de Avanza Libertad. Pero no hubo avances concretos: la UCR y la Coalición Cívica ya la aprobaron, pero el PRO todavía debate las condiciones. “Quedó a resolución del PRO en un tiempo”, dijeron a A24.com las fuentes consultadas. El ingreso de Espert también sería una estrategia para agrandar Juntos y "pisarle" votos a Milei.

La discusión gira en torno a si Espert irá como precandidato presidencial, algo que resisten Bullrich y Macri, porque podría sacarle votos a los “halcones” y beneficiar a Larreta; o si se presentará como postulante a gobernador bonaerense para ensanchar la coalición opositora para evitar la reelección del gobernador bonaerense Axel Kicillof, del Frente de Todos.

Más allá de su candidatura, Espert quiere ampliar la alianza Juntos por el Cambio y adosarle en el nombre la palabra "Libertad". Procura aprovechar la campaña para fijar posturas y políticas que Juntos debería respetar en caso de llegar al gobierno y negociar un cargo de peso en el futuro gobierno. Podría ser la presidencia del Banco Central, desde donde podría incidir en la política monetaria restrictiva y obligar al recorte del gasto público y la baja de la inflación.

Las batallas que vienen antes de la madre de todas las batallas

Más allá de las diferencias, los dirigentes de PRO se pudieron poner de acuerdo en sumar fuerzas para las elecciones provinciales del domingo próximo en Tucumán, San Juan, Salta, Tierra del Fuego y La Pampa, y para apuntalar a Luis Juez que se lanzará este martes para las elecciones de Córdoba el 25 de junio próximo. El foco de la coalición opositora es conquistar algunos de los distritos peronistas “ganables”, según creen: Córdoba, Tucumán y San Juan.

“Los tres distritos son estratégicos y podemos ganarlos, por eso hubo un acuerdo de jugar fuerte en los tres y apoyar a nuestros candidatos”, dijo a A24.com un dirigente cercano al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El aire se cortaba con cuchillo por la tensión interna que generó en el PRO la foto de este domingo a la noche en Jujuy, donde el gobernador Gerardo Morales, presidente de la UCR, festejó el triunfo de su candidato a gobernador Carlos Sadir, acompañado por Rodríguez Larreta, del PRO, y por el senador radical Martín Lousteau, precandidato a jefe de gobierno porteño y seguro adversario del PRO en la Ciudad.

“La foto de Jujuy consagró al ala paloma. Ahora Rodríguez Larreta no puede negar que es aliado de los radicales y que no trabaja para el PRO”, dijo a A24.com un dirigente bullrichista de pura cepa.

https://twitter.com/wadodecorrido/status/1655694552844455936 Ayer hubo elecciones en 3 provincias y fueron electos gobernadores de distintos partidos políticos (uno de ellos de Juntos por el Cambio).

Macri demuestra una vez más su profundo desprecio por el federalismo consagrado en nuestra Constitución, por la democracia y el voto popular. pic.twitter.com/tvMnTcjc6T — Wado de Pedro (@wadodecorrido) May 8, 2023

Macri desmereció las elecciones provinciales y dijo que son feudales

Mauricio Macri no pudo disimular su malestar cuando le preguntaron al ingresar en la cumbre por los resultados del domingo y minimizó la importancia de esos comicios en esas provincias. “No son representativas. Hay provincias que están manejadas hace muchos años por sistemas feudales que no las representan, pero ya va a llegar la época de libertad también para ellos”, dijo a los periodistas sin detenerse. Se entendió como un mensaje a Morales.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, se coló en la interna de Juntos y dedicó un tuit contra Macri, al que acusó de demostrar "su profundo desprecio por el federalismo consagrado en nuestra Constitución, por la democracia y el voto popular".

También Bullrich criticó indirectamente a Rodríguez Larreta. “No fui a Jujuy, pero hablé y lo felicite a Gerardo Morales. Yo estaba en San Juan y no tenía vuelo a Jujuy. Nunca voy a las provincias en días de elecciones. Hay que dejarles el protagonismo absoluto a ellos, yo no necesito estrados”, dijo en referencia a su adversario interno.

Larreta, con Quirós, no acepta a Jorge Macri ni a Vidal que va con Bullrich

Las tensiones en la Ciudad continúan. Rodríguez Larreta desafió a Macri y a Bullrich al mostrar una foto con todo el gabinete porteño junto al ministro de Salud y precandidato a jefe de gobierno Fernán Quirós. Señal de que no acepta la candidatura única de Jorge Macri, que hoy está aislado en el gabinete de la Ciudad, apoyado por Macri y Bullrich.

quiros.png Quirós: "Después de los 14 días del alta, las personas pueden recibir las dosis de refuerzo" (Foto: captura de Youtube).

Larreta tampoco acepta la candidatura de María Eugenia Vidal a jefa de gobierno porteña, como "prenda de unidad". Entre ellos, algo se rompió desde las elecciones de 2021. Hoy Larreta visualiza a su ex aliada como una pieza de Macri. Tras el encuentro de Vidal, Ritondo y Bullrich, Larreta forzó otra foto con la ex gobernadora el sábado, pero sabe en el fondo que su ex discípula respaldará a Ritondo en la boleta de Bullrich.

Vidal le garantizó a Bullrich que iba a ser neutral entre la ex ministra de Seguridad y Rodríguez Larreta, pero le garantizó que iba a caminar con Ritondo en la provincia si ella aceptaba que éste figure en la boleta con Bullrich. ¿Cómo se definirá la contienda entre Ritondo, De la Torre, Iguacel y Grindetti? Ese es un dilema que debe decidir Bullrich.

Bullrich ahora deberá mostrar cintura para resolver un dilema

La ex ministra dijo ayer que tenía que "hablar con todos los demás". Allegados a la ex ministra aseguran que en caso de que Ritondo demuestre mejores números en las encuestas, los otros precandidatos podrían ocupar los cargos de vicegobernador, senador y diputado nacionales para la propia boleta de Bullrich.

El que encabece la lista de diputados nacionales, si Bullrich gana, sería el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Ese sería el caramelo para ofrecer, además de ministerios de peso. “Hoy no se puede decir con certeza si es uno u otro. Solo depende de Patricia, y hoy esta inexpugnable su pensamiento. No puede pasar de la semana que viene, porque se le puede complicar la provincia”, dijo un allegado.

Cómo serán las elecciones en San Juan y Tucumán; el rol de Milei

En el campamento de Rodríguez Larreta aseguraron que la reunión de Palermo duró dos horas. “Un muy buen clima en general. El foco de la reunión estuvo en las cinco provincias que se votan este domingo y la importancia de apoyar mañana (por hoy) a Juez en el lanzamiento de su campaña en Córdoba sabiendo la importancia del distrito”, dijo un funcionario de Uspallata a A24.com.

Larreta-Cordoba2.jpeg Horacio Rodríguez Larreta con Luis Juez y Rodrigo de Loredo.

“La expectativa y la necesidad de apoyar a Orrego en San Juan que tiene chances concretas y a Sánchez/Alfaro en Tucumán que también están muy competitivos. Y la importancia de seguir también fortaleciendo Salta, Tierra del Fuego y La Pampa. En todos los casos, sean candidatos del PRO, de la UCR, o de partidos aliados a Juntos”, aseguró.

“Periódicamente van a continuar trabajando para apoyar y trabajar para las próximas elecciones de provincias que se vienen”, señalaron otras fuentes en el larretismo. Uno de los objetivos es demostrar que la oposición competitiva y con fortaleza territorial es Juntos por el Cambio y no Javier Milei.

En San Juan, este domingo se votará con el Sistema de Participación Democrática, similar a la Ley de Lemas. El Frente San Juan por Todos postulará a Sergio Uñac en una lista y a su antecesor y diputado José Luis Gioja en otra. En Unidos por San Juan (Juntos por el Cambio) se presentarán el diputado Marcelo Orrego, el líder del GEN Marcelo Arancibia, el de Evolución Libertaria Sergio Vallejos y el ex diputado Eduardo Cáceres, del PRO.

Por separado habrá tres fórmulas que responden a Javier Milei, que podrían dividir el voto opositor como ocurrió en La Rioja, donde Martín Menem dividió votos con Juntos y la fuerza de Milei, la Libertad Avanza, también dividió el electorado en La Rioja capital, donde Juntos por el Cambio perdió a manos del peronismo por la división de Milei.

https://twitter.com/RicBenedetti/status/1655735901488570371 Elecciones La Rioja Capital: ganó el oficialismo con el 42,50%.

JxC 35,73%

LLA 18,26%

La opo unida hubiera ganado el distrito. Hagan cuentas...

Funcionalidad al palo#BuenLunes pic.twitter.com/FP4ox3GVLg — Ricardo R Benedetti (@RicBenedetti) May 9, 2023

En Tucumán, Roberto Sánchez, de Juntos por el Cambio, enfrentará con ciertas chances a la fórmula entre Osvaldo Jaldo y Juan Manzur. Allí la gran expectativa radica en comprobar el caudal que tendrá Ricardo Bussi, el candidato de Milei que podría debilitar a Juntos por el Cambio.

Los conflictos y divisiones de Juntos por el Cambio también son federales

En tanto, Luis Juez hará su lanzamiento hoy en Córdoba junto a Marcos Carasso, presidente de la UCR local, luego de una división que generó un cimbronazo en la oposición cordobesa. La dirigente radical Myrian Prunotto resolvió acompañar como candidata a vicegobernadora al intendente de Córdoba, Martín Llaryora, que se postulará para la gobernación en la alianza del gobernador Juan Schiaretti.

En tanto, el ahora renunciado presidente del PRO cordobés, Javier Pretto, irá como viceintendente de Daniel Passerini, el candidato a intendente bendecido por Llaryora. El ala bullrichista acusó al larretismo de esta división porque Pretto, ex peronista, venía de las filas de Rodríguez Larreta. Los conflictos en Juntos por el Cambio también son federales.