Los riesgos políticos de una semana que obligó a Milei a reconsiderar todos sus planes

La negociación con el FMI, en riesgo

El próximo martes, Milei podría recibir un primer revés a su plan de acordar con el FMI. A las 16 se va a reunir la comisión bicameral de seguimiento de los DNU, que tiene que analizar el decreto del acuerdo. La idea es que expongan funcionarios. Pero antes, se tiene que discutir quién va a ser el presidente de esa comisión clave.

La tradición indica que a cargo de esa comisión debería haber un oficialista. Hoy la encabeza el riojano Juan Carlos Pagotto. Pero como es una bicameral, tiene que ser reemplazado por un diputado (las presidencias se intercalan año a año cuando es así).

El problema es que el oficialismo fue perdiendo soldados por el camino y dos de los que llegaron como legisladores del Gobierno, ahora están afuera o casi afuera. Conclusión: la Casa Rosada no tiene los números para meter al presidente de la Comisión, salvo que encuentre alguna trampita.

En 2024 había puesto en la comisión a dos diputados y dos senadores, y 5 aliados que le garantizaban ganar todas las votaciones. Pero...

Francisco Paoltroni fue expulsado del bloque de La Libertad Avanza por opinar en contra de Ariel Lijo.

Oscar Zago fue invitado a irse de la presidencia del bloque de LLA por diferencias con el tándem Karina Milei – Martín Menem. Hizo su propio bloque.

Nicolás Massot, en aquel momento aliado, está cada vez más lejos del Gobierno.

Además, pensando en la presidencia, el único que podría asumir por el oficialismo al frente de la bicameral es Lisandro Almirón, de Corrientes, que la semana pasada se agarró a piñas con Zago, otro de los integrantes de la Comisión.

¿Le va a prestar Zago su voto a Almirón después de lo que pasó? ¿Quienes son los diputados y senadores que integran la bicameral de los DNU? El peronismo tiene 5 miembros. Si se suman Paoltroni, Massot y Zago, llegan a 9 y pueden poner al presidente.

La duda es si esos tres se van a animar a votar con el kirchnerismo.

¿Por qué es importante?

El presidente de la Comisión vota doble en caso de empate

Los números para dictaminar sobre el acuerdo con el FMI están muy finitos

Aunque el dictamen de la comisión no es vinculante (las cámaras pueden aprobar o rechazar igual), deja muy mal el tablero de juego para el acuerdo con el FMI.

Incluso el Fondo podría frenar el acuerdo si hay un dictamen en contra de esa comisión que ponga en duda la legalidad del entendimiento.

Javier_Milei.jpeg Javier Milei arranca una semana decisiva para el futuro de su gobierno (Foto: Reuters).

Las alternativas que baraja el oficialismo

Decíamos recién que es una comisión clave que puede tirar abajo todo el acuerdo con el FMI. Los laboratorios parlamentarios del oficialismo están buscando alguna “trampita” reglamentaria (No se enojen amigos libertarios, estamos hablando de encontrar algún atajo legal que permita seguir adelante y no más que eso).

Algunas alternativas:

Ver si se puede alterar el calendario para estirar la presidencia de Pagotto (no queda claro cómo sería, pero lo están investigando).

Sacar a Almirón y poner a otro que sea más digerible para Zago y otros excompañeros, para descomprimir las tensiones.

Poner de presidente a un aliado como Francisco Monti, "radical con peluca". Pierden un puesto clave pero ganan en salud.

En el oficialismo están confiados en que lo van a frenar. ¿Podrán?

Otros problemas en puerta

Los problemas para el Gobierno no se terminan ahí.

Entre el martes y el miércoles, comisiones de Diputados están obligadas a debatir y sacar dictamen sobre cómo se va a investigar el criptogate. Se puede decidir crear una comisión investigadora y citar -entre otros- a Javier y Karina Milei. No sería bueno para el Gobierno que el Congreso cite en el banquillo de los acusados al Presidente y su hermana.

Estos proyectos tienen el apoyo de algunos paraoficialistas, como el mismo Zago. Uno de los motivos de la pelea con Almirón fue ese.

Además, el peronismo convocó el jueves a una sesión especial en el Senado para intentar voltear los pliegos de García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema. La semana pasada lograron dictamen en contra del primero. Necesitan 25 votos para rechazarlos. El peronismo dice que los tiene. Para contraatacar, los senadores libertarios pidieron otra sesión especial para el mismo día para tratar ficha limpia.

En el Senado, la presidencia (en este caso Victorial Villarruel) puede decidir unificar toda la convocatoria en una sola sesión. ¿Se arriesgará el peronismo a que en la misma sesión voten la prohibición para que Cristina sea candidata?

Pero la parada más difícil va a estar en la calle. El miércoles va a haber una nueva marcha de jubilados. La CTA y otras agrupaciones sociales y políticas confirmaron que van a volver a la calle. ¿Se va a volver a desmadrar la situación.

Las denuncias de golpe

Intendentes, gremialistas y dirigentes de fútbol. Son los acusados por Patricia Bullrich por los incidentes en el Congreso. Habló de Luis Barrionuevo; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; y el de Lomas de Zamora, Federico Otermin. También de Martín Insaurralde.

Bullrich dijo que hubo micros organizados desde Matanza y que tiene fotos. En el municipio aclararon que son las fotos de los micros con donaciones a Bahía Blanca.

Luego Bullrich insistió con que la vieja política movilizó a barras bravas, que son los que desataron los incidentes. No es lo que dice la Justicia porteña. Según determinó la jueza Karina Andrade, cuya única relación con el kirchnerismo es haber leído libros de Zaffaroni, de los 94 detenidos en la órbita porteña, apenas 5 tenían vinculación con el fútbol.

Uno de los máximos especialistas en seguridad del país, que conoce en detalle los operativos como los del Congreso del otro día, relató a A24.com sus diferencias con el procedimiento. Se trata de un hombre que no puede ser acusado de kirchnerista ni de "zurdo".

Incidentes en el Congreso marcha jubilados De los 94 detenidos en la órbita porteña por los incidentes en el Congreso, apenas 5 tenían vinculación con el fútbol (Foto: archivo).

"El procedimiento debe hacerse para garantizar el derecho a la protesta. Tenés que contener a la gente para que vaya a la plaza y no se concentre en las calles porque ahí es cuando perdés el control", sostuvo. Según su mirada, a la policía le interesa detener y no qué pasa después con los presos: la jueza no tenía ningún argumento para retenerlos porque la policía no se los dio.

¿Quería realmente Bullrich contener la situación o simplemente buscó ejemplificar para evitar futuras protestas? Hay dos preguntas claras que el Ministerio de Seguridad hoy no puede responder. Quien quemó los patrulleros y por qué no están las imágenes que muestran cómo se desmadró todo.

El Gobierno acusó a la oposición de un intento de golpe de Estado. Los incidentes solo le convienen al oficialismo. Lo sabe el peronismo y también la izquierda, que intentó mantener a su gente ordenada hasta el final. El Gobierno se encargó de difundir folletos apócrifos que planteaban que “el Frente de Izquierda” ordenaba a sus militantes a generar violencia. El logo era viejo y quien lo hizo no conoce cómo se maneja internamente el FIT; jamás podría haber salido un comunicado firmado de esa manera.

image.png El Gobierno difundió folletos apócrifos que planteaban que “el Frente de Izquierda” ordenaba a sus militantes a generar violencia (Foto: archivo).

La CGT anunció sin fecha un paro general. La CTA llamó a una nueva movilización para este miércoles. Bullrich dijo que va a duplicar la apuesta.

"Hay que entender que estas cosas pueden pasar, no se puede hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Si vos te metés en una situación de riesgo, sabés que esto puede llegar a pasar”, dijo Lilia Lemoine, principal vocera del oficialismo sobre el fotógrafo Pablo Grillo, a quien le abrieron la cabeza por una granada que tiró la policía. Suena raro que una manifestación sea una “situación de riesgo”.

La economía, ¿arranca?

El viernes por la tarde se conoció la inflación de febrero. Dio 2,4%, un poco por encima de la de enero.

Pero el dato central es que ese número se consiguió gracias a haber pisado los precios regulados, como agua y combustible. La inflación núcleo llegó a 2,9%, muy por encima de la devaluación del 1% mensual.

“Más allá de las declaraciones que sostienen razones monetarias como causal inflacionaria, el Gobierno utiliza tres anclas vinculadas a los costos: la caída/no recuperación del salario, el tipo de cambio 'pisado' y las tarifas”, sostiene un informe del centro de estudios económicos ligado al peronismo CEPA.

“La decisión del Gobierno de no homologar paritarias por encima del 1% en marzo impide la recuperación salarial. El no repunte del consumo se mantiene como la principal razón de la moderación de precios, particularmente en el rubro Alimentos”, agrega.

La explicación de Milei de la suba de la inflación fue al menos llamativa.

“Si limpiamos el efecto puntual de lo que ha pasado con la carne, la tasa de inflación hubiera sido del 1,8%”, tuiteó. Hoy fue la carne, mañana el turismo, pasado las escuelas… Siempre va a haber alguna estacionalidad que suba el promedio.

Las variables políticas se van acompasando con las económicas. En la medida que Milei no logra contener del todo la inflación y el crecimiento económico no derrama en los bolsillos, la opinión pública se le vuelve levemente más esquiva.

Las últimas encuesta de imagen presidencial muestran una caída no alarmante, pero para mirar con atención.

En la medida que las encuestas y la opinión pública se le vuelven menos favorables, la política empieza a mirarlo con más desconfianza y se le anima un poco más.

¿Es para preocuparse? No por ahora. Pero no todo marcha de acuerdo al plan. Al punto tal que Milei tuvo que suspender un viaje a España para garantizar que la casa esté en orden. Muy lejos de los aires exitistas que había entre los libertarios hasta hace dos meses.

