Pese a las dudas de Cristina, Losardo ratifica la postulación de Rafecas: "Esperamos que el Senado acompañe su candidatura para procurador"

Marcela Losardo, ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Foto: archivo)

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, expresó hoy que el Gobierno nacional espera que el Senado "acompañe la candidatura" para procurador general de la Nación de Daniel Rafecas y, en ese sentido, dijo que "es valioso cualquier apoyo", en referencia al respaldo expresado por la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

En ese marco, la funcionaria agregó: "No hablé con Rafecas pero me parece que cuando se refiere a los dos tercios (que necesita su postulación para aprobarse) habla del consenso del arco que debe tener para ser procurador".

En tanto, consultada sobre el respaldo manifestado por Carrió a la postulación, Losardo dijo: "Es valioso cualquier apoyo, no solo el de Carrió. Necesitamos tener procurador. No me sorprenden los que piensan diferente, los recibimos pero siempre en el marco del derecho".

La semana pasada, la fundadora de la Coalición Cívica, la exdiputada Elisa Carrió, pidió públicamente que Juntos por el Cambio (JxC) le otorgue al oficialismo los dos tercios de los votos necesarios para designar a Rafecas como procurador.

Agencia Télam