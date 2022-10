Buenos Aires: El designado interventor del Partido Justicialista, el gastronómico Luis Barrionuevo, ingresó cerca de las 15.20 a la sede partidaria de la calle Matheu 130, donde se encuentra el titular del PJ José Luis Gioja, mientras afuera lo esperaban "El peronismo está hecho mierda", la fuerte crítica de Luis Barrionuevo

"Tiene que haber un acuerdo, si no no podemos seguir peleando. ¿De qué me vale cobrar el 100% si después se lo comen el supermercado y los impuestos? Tenemos que buscar una estabilidad y la tenemos que buscar entre todos", sostuvo el jefe de UTHGRA.

Al ser consultado sobre las protestas del Sindicato de Choferes de Camiones en las puertas de distintas compañías, Barrionuevo afirmó: "Que los atraviese (los camiones). Lo puede atravesar un día, dos días, pero después se te termina el combustible. ¿De qué vale hacerme el cocorito? Si yo sé lo que en mi rubro pueden dar" en la paritaria.

En ese sentido, también remarcó que tanto Pablo como su padre, Hugo Moyano, no formarán parte del encuentro sindical que se hará hoy lunes en Obras Sanitarias para avanzar en el lanzamiento de un espacio político del movimiento obrero.

Día de la Lealtad (1).jpg 17 de Octubre, Día de la Lealtad peronista (Foto: Telam)

"Los Moyano hacen una marcha con (el líder de La Cámpora) Máximo (Kirchner) y entidades sociales a Plaza de Mayo. Nosotros estamos en la organización prolija de dirigentes sindicales de todo el país", indicó.

El peronismo celebrará un 17 de Octubre en un panorama marcado división interna. En el Día de la Lealtad, los distintos espacios que conforman el Frente de Todos realizarán cinco actos con críticas hacia dentro y mirando al 2023, pero sin la presencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Día de la Lealtad peronista: cortes en la zona de Plaza de Mayo y Avenida del Libertador

La Cámpora se concentrará, desde las 14, en Diagonal Norte y 9 de julio, en tanto que la CTA Autónoma, conducida por el gremialista de ATE Hugo "Cachorro" Godoy, se reunirá desde las 12 en Diagonal Sur y Belgrano, en el centro porteño. Los cortes comenzarán por el mediodía, con el propósito de que todas las organizaciones arriben a Plaza de Mayo a las 16.

Por otro lado, desde las 11, la mesa chica de la conducción de la CGT, con Héctor Daer y Carlos Acuña, llevará a cabo un acto en el estadio de Obras Sanitarias, Avenida del Libertador 7281.