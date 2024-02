Luis Caputo: "Con el bono, la jubilación mínima totalizará casi $205.000"

"Esa es la jubilación mínima pero no podemos darnos el lujo de no cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones y como no pasó la ley, tenemos que compensarlos", sostuvo el ministro. Y agrego: "El populismo después lo pagamos todos con una alta inflación. Usan a los jubilados en forma política. Casi el 95% de los que cobran la mínima son los que no aportaron lo que corresponde".