Luis Caputo cruzó a Ricardo Darín por el precio de las empanadas: la dura respuesta

luis-caputo-lamento-las-ultimas-declaraciones-de-ricardo-darin-foto-reutersagustin-marcarian-DNVCCNTYHNFT7DAODPTLHOZFZE.avif

Caputo relativizó la cifra mencionada por el actor y sugirió que, en todo caso, corresponde a locales de alto nivel. “Todo bien si él puede comprar empanadas en lugares más caros. Pero no valen eso, Ricardito. Es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha: ‘Los autos salen US$200.000’”, ironizó en una entrevista con LN+.

El ministro cerró el tema con una chicana: “Quédate tranquilo, Ricardo, que la gente come empanadas ricas por $16.000. Me alegro de que él pueda comer las más caras. Pero decir que las empanadas valen eso, no”.

Qué había dicho Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand

Durante su visita a La Noche de Mirtha (eltrece), Ricardo Darín ironizó sobre la situación que atraviesa la Argentina. “Fantástico, la veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones…”, respondió el invitado cuando la diva le preguntó cómo veía al país.

Y agregó: “No entiendo nada. Me llama un poco la atención lo de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando. No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos!”, analizó.