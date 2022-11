Luis Juez, en Animales Sueltos: "No estoy bien con Mauricio Macri, no le gusta que yo le diga las cosas"

"No le gusta que yo le diga las cosas, no estoy dispuesto a cambiar mi manera de ser. El año pasado me dijo que quería que yo fuera Senador y le dije que no: voy a ser candidato a Gobernador (por Córdoba)".

Sobre el mismo tema, Juez amplió: "Teníamos todo armado y el acuerdo se rompió. Le dije que el primer diputado debía ser Rodrigo de Loredo y él quería a Gustavo Santos. Como me junté con Rodrigo a armar la lista, lo tomaron como que lo estaba desafiando".

Y agregó: "Entonces les dije que se juntaran, que yo los iba a cagar a votos. Me pusieron en un rincón. Saqué 26 puntos de ventaja en contra del aparato del PRO y de la UCR. Esta es mi última oportunidad para ser gobernador".

Tras sus recientes y polémicas declaraciones en las que hizo alusión a los argentinos como un "pueblo de mierda", el funcionario consideró: "No quiero ser políticamente correcto, me chupa un huevo si me critican. Este país le exige más al fútbol que a la política".

Y concluyó: "La grieta no es política; es moral y ética".