Luis Juez, por el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura: "El kirchnerismo había cometido una estafa"

"Lo peor que te puede pasar es ponerte a discutir con un ignorante. En definitiva no hay alternativa. Te podrá gustar o no pero un fallo de la Corte es imposible de no cumplir. Nosotros actuaremos con energía y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Actuaremos en consecuencia. No se pueden quedar con un lugar que no les corresponde. No se me cruza por la cabeza que la vicepresidenta resista una orden de la máxima autoridad judicial”, afirmó Juez.

Y agregó: "No depende de Cristina Kirchner que yo esté sentado en el Consejo de la Magistratura. Pero la picardía tiene un límite. En algún momento las cosas tiene que recuperar su normalidad".

Luis Juez habló sobre las internas en Juntos por el Cambio

Además, sobre internas de Juntos por el Cambio a nivel nacioanl, señaló: “Tenemos que ser inteligentes, hay que entender a la gente que está desesperada y desesperanzada. Hay que sentarse, acordar, charlar, conversar. Si no estamos en condiciones de sentarnos y acordar, no sé si somos mejor que estos bandidos, hay que hacer un esfuerzo”.

El fallo de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura

La Corte Suprema de Justicia revocó este martes el decreto parlamentario que designó al senador del Frente de Todos Martín Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura y ordenó designar en su lugar a Luis Juez, representante del PRO.

"Resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre –y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación– la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente Pro", señaló la Corte con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

La sentencia que refiere el Tribunal Supremo es la que en diciembre del año pasado declaró inconsticuional la conformación de trece miembros del Consejo de la Magistratura y la elevó a 20, lo que obligó a ambas cámaras a designar nuevos representantes.

El PRO comunicó la postulación de Juez el 13 de abril, sin embargo, cinco días después el Frente de Todos (primera minoría) decidió dividir su bloque para poder reclamar la segunda minoría.