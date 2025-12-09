Luis Juez con Novaresio: "A Victoria Villarruel la devoró el personaje"

Entonces, analizó que "si no está formado, preparado, si no estás bien parado, te lo empezás a creer. Yo creo que algo de eso ha pasado. Porque si no, no tiene sentido que vos no puedas acompañar a un tipo que te hizo diputada nacional, que te hizo vicepresidenta".

"Yo veo que le ha pasado algo de eso", insistió y enfatizó en que el "vicepresidente es una persona que tiene que acompañar la suerte del presidente". "Si no, no aceptés", cuestionó a Villarruel y retrucó: "Repetime los últimos 40 años los vicepresidentes, no te acordás de ninguno".

Además, sostuvo que "después hubo algunos quiebres" con Villarruel, una de las cosas que lo "pusieron loco" fue la discusión por el "aumento de los sueldos de los senadores". "Me pareció una canallada, me pareció una vergüenza de la que no se iba a poder volver y no me equivoqué".