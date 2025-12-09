En vivo Radio La Red
Política
Luis Juez
Luis Novaresio
EXCLUSIVO A24

Luis Juez con Novaresio: "A Victoria Villarruel la devoró el personaje"

El senador acusó a la vicepresidenta de dejarse llevar por lo "afrodisíaco" del "poder" al especular, mal asesorada, con una eventual caída del Gobierno del presidente Javier Milei.

Luis Juez con Novaresio: A Victoria Villarruel la devoró el personaje

El senador cordobés, Luis Juez (PRO), arremetió contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, al señalar que "la devoró el personaje" y acotó que el "poder es un gran afrodisíaco" luego de sugerir que la también titular de la Cámara alta creyó que podría llegar a suceder al presidente Milei en una eventual caída de su gobierno.

En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, Juez se refirió a la figura de Villarruel: "Lo digo con mucho respeto, me parece que la devoró el personaje a ella. Yo aparte se lo he dicho a ella en la cara", advirtió.

En esa línea, continuó: "El poder es un gran afrodisíaco. Yo siempre digo lo mismo, el día que se puede encapsular el poder desaparece el viagra, los tipos se enloquecen".

En cuanto al quiebre de la relación del binomio presidencial, planteó que a Villarruel "los tipos comían pochoclitos en enero de hace dos años atrás, decían 'Esto es como Pascuas, no sabemos si cae en marzo o en abril", en alusión a Milei y agregó "y entonces tenemos un montón de adulones que te dicen 'Si esto cae acá, estás en la línea sucesoria".

Entonces, analizó que "si no está formado, preparado, si no estás bien parado, te lo empezás a creer. Yo creo que algo de eso ha pasado. Porque si no, no tiene sentido que vos no puedas acompañar a un tipo que te hizo diputada nacional, que te hizo vicepresidenta".

"Yo veo que le ha pasado algo de eso", insistió y enfatizó en que el "vicepresidente es una persona que tiene que acompañar la suerte del presidente". "Si no, no aceptés", cuestionó a Villarruel y retrucó: "Repetime los últimos 40 años los vicepresidentes, no te acordás de ninguno".

Además, sostuvo que "después hubo algunos quiebres" con Villarruel, una de las cosas que lo "pusieron loco" fue la discusión por el "aumento de los sueldos de los senadores". "Me pareció una canallada, me pareció una vergüenza de la que no se iba a poder volver y no me equivoqué".

