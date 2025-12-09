"Vení, mi amor": el juguetón acercamiento entre Evangelina Anderson e Ian Lucas en MasterChef Celebrity

Pero Anderson quiso más y cerró con una frase que encendió aún más la escena. "Eso solo, Ian, por favor. Decime algo más. Te estoy dando la papa en la boca", expresó en su entrevista individual, dejando al público con una sonrisa y alimentando las especulaciones sobre la química entre ambos.

Qué fuerte afirmación hizo Ian Lucas tras las versiones de romance con Evangelina Anderson

En los últimos días comenzó a tomar fuerza una versión inesperada que vincula sentimentalmente a Ian Lucas con Evangelina Anderson, alimentada por la complicidad que ambos muestran dentro de MasterChef Celebrity.

Ante estas especulaciones, el participante del reality gastronómico decidió hablar en exclusiva con A la tarde (América TV) y aclarar cuál es el verdadero vínculo que lo une a la ex vedette, con la intención de ponerle fin a los rumores.

Durante la entrevista, Ian se refirió primero a lo que significó para él formar parte del programa culinario, una experiencia que definió como muy enriquecedora. “Un año hermoso en MasterChef. Compartiendo el programa con gente increíble”, expresó, resaltando la relación que se generó entre los concursantes y el clima de trabajo que se vive en el certamen.

Cuando el cronista del ciclo conducido por Karina Mazzocco le mencionó de manera directa las versiones sobre una supuesta relación con Evangelina, Lucas eligió restarle dramatismo. Frente a la frase “Se habló mucho de la buena química que tenés con Evangelina”, el joven contestó sin filtro: “Me llevó increíble. Con ella y con todo el grupo”.

Con el objetivo de despejar cualquier duda, Ian subrayó que la unión entre los participantes trasciende nombres propios o interpretaciones externas. “Somos muy unidos todos”, afirmó.

En otro momento de la charla, el creador de contenido se refirió a la ex vedette con palabras elogiosas. “Eva es divina. Me llevo muy bien”, aseguró, destacando la buena onda que existe entre ellos. Incluso se tomó con humor los comentarios que lo relacionan sentimentalmente con ella: “No me molesta que me vinculen con la mujer más hermosa del país”.

Finalmente, Lucas aclaró una situación que había alimentado las versiones: la visita de Evangelina a su departamento. Según explicó, se trató de un encuentro grupal con varios amigos. “Es mi departamento. Ese día vinieron La Joaqui, Luck Ra, La Reini. No es que vino ella sola”, puntualizó, descartando cualquier malinterpretación.