Los diez hitos más importantes del segundo año de Gobierno de Javier Milei

Uno por uno, los diez hitos que marcaron el segundo año de Milei

1. El discurso en Davos que generó rechazo en el colectivo LGBT

"En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil", dijo el mandatario en su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos del 23 de enero, que generó rechazo en el colectivo LGBT y derivó en la convocatoria para el sábado siguiente de una "Marcha del orgullo antifascista y antirracista".

javier-milei-pronuncio-un-duro-discurso-el-foro-economico-davos-critico-al-socialismo-y-defendio-el-modelo-libertario-foto-presidenciajpg

En menos de un mes, el presidente enfrentó la primera manifestación en el año convocada en su contra tras la polémica declaración en la que también cargó contra la "ideología woke", a la que vinculó con feminismo, inmigración, ambientalismo e ideología de género.

La resonancia de sus palabras tuvieron alcance internacional y anticiparon el protagonismo que el mandatario mantendría a nivel mundial durante el resto del año.





2. El escándalo por el caso $Libra

El presidente compartió el 14 de febrero en sus redes sociales una publicación que promocionaba la criptomoneda $Libra, presuntamente diseñada para financiar empresas argentinas. Después de una suba exponencial, el valor del activo se desplomó y la maniobra fue leída como una estafa.

El episodio fue el primer gran escándalo que involucró al mandatario en 2025, al verse involucrado por la difusión de la dirección del contrato inteligente del token, lo que facilitó la compra por parte de usuarios.

libra denuncia.jpg

Una entrevista posterior que el mandatario brindó a Jonathan Viale de TN, lejos de ayudar en esclarecer su participación, hizo que el caso resonara más en la opinión pública. El tramo sin cortes del reportaje subido a redes sociales mostró cómo el asesor presidencial, Santiago Caputo, interrumpía la nota para decirle al periodista que repitiera una pregunta de nuevo, cuando el presidente respondía una consulta vinculada al caso.

3. El fallido intento por designar a dos jueces de la Corte

Los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla fueron designados por decreto presidencial el 25 de febrero luego de que el Congreso postergara el tratamiento de esos pliegos.

Después de la designación, García-Mansilla incluso llegó a ejercer como ministro de la Corte durante casi dos meses. Finalmente, los pliegos de ambos magistrados cayeron en el Senado que votó en contra el 3 de abril.

ariel-lijo-manuel-garcia-mansillajpg.webp

“Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente”, reaccionó Milei a la negativa de la Cámara alta, que representó el primer aviso al mandatario, de las dificultades legislativas que se avecinaban.

4. Acuerdo con el FMI y salida del cepo cambiario

El anuncio que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares llegó en medio de la presión sobre la cotización del dólar, el pasado 11 de abril.

los tres del acuerdo con el FMI.jpg

A la par, el economista agregó una noticia que solo conocía un número reducido de funcionarios y que sorprendió a propios y ajenos: la salida del cepo cambiario después de casi seis años. Así, la Argentina pasó al esquema de bandas cambiarias que inició en un piso de $1.000 y un techo de $1.400 y que el Banco Central fue corrigiendo hasta la actualidad.

Se trató entonces de la primera gran victoria del Gobierno, que en esos días se encontraba cuestionado por "pisar" el precio del dólar. De esa manera, el Gobierno ratificaba el rumbo de su programa económico con el control de la divisa extranjera.

5. La euforia por la victoria Manuel Adorni en las elecciones de la Ciudad

El actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por entonces vocero presidencial, se postuló como primer candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza en las elecciones del 18 de mayo pasado. En una jugada arriesgada, Karina Milei rechazó una alianza con el PRO en el territorio donde el partido amarillo siempre tuvo su base de apoyo.

Finalmente, Adorni ganó en las elecciones y en su discurso salió a hablar de "tabula rasa" con un claro guiño al PRO después de una tensa campaña electoral que incluyó el enojo de Milei con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y una denuncia de Mauricio Macri por una campaña de fake news el mismo día de los comicios.

adorni ciudad milei.webp

Pero la convocatoria del por entonces vocero dio lugar a las sucesivas reuniones que La Libertad Avanza mantuvo con los referentes del PRO, Cristian Ritondo y Diego Santilli, que serían vitales para la alianza que ambos partidos concretarían en las elecciones nacionales de octubre.

6. El terremoto y la incertidumbre post derrota en la provincia de Buenos Aires

Después de prometer en campaña "ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo" y de utilizar como lema "Kirchnerismo Nunca Más", el partido libertario sufrió una dura derrota en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.

Javier Milei La derrota de Milei que sorprendió al mundo: las repercusiones internacionales del triunfo peronista en PBA.

El mandatario asumió la derrota rápidamente, prometió sostener el "rumbo" de su Gobierno pero "corregiendo errores". Acto seguido, convocó a una mesa federal a partir de la cual comenzó a reabrir el diálogo con los mandatarios provinciales, en medio de tensiones por la falta de acompañamiento en el Congreso.

7. Los traspiés en el Congreso

El Congreso le dio la espalda al Presidente desde agosto hasta octubre. Primero lo hizo con la sanción de las leyes de Emergencia en Discapacidad, de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, que el Ejecutivo rechazaba pese al respaldo social que tenían esas normativas.

discapacidad en emergencia

El Congreso duplicó el revés cuando juntó los dos tercios necesarios en ambas cámaras para rechazar los vetos presidenciales a esas leyes, como una clara muestra de la pérdida de apoyo político al Presidente en un contexto de campañas electorales a nivel provincial y nacional que profundizó la incertidumbre sobre el Gobierno.

8. Los escándalos de Espert y ANDIS:

Como si fuera poco, hubo otro condimento que se sumó al contexto de las campañas electorales a partir del escándalo con los audios atribuidos al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y de los supuestos vínculos con el narcotráfico del principal candidato a diputado nacional de LLA en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.

jose-luis-espert-fred-machado-avion

En el primero de los escándalos, en el que Spagnuolo habló de coimas en la ANDIS, quedaron señalados la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y su asesor, Eduardo "Lule" Menem.

Mientras que el episodio de Espert incluyó las dudas del diputado al contestar una pregunta de periodistas de A24 sobre aportes que habría recibido de parte del empresario Fred Machado, requerido por la Justicia estadounidense en una causa por narcotráfico. Pese al respaldo que Milei le dio al "profe" Espert en un primer momento, el dirigente terminó bajando su candidatura.

Karina Milei, Eduardo Lule Menem con Diego Spagnuolo, el funcionario que denuncia coimas en la ANDIS y es investigado por los audios. Foto X

A partir de ahí, el presidente se pondría la campaña nacional al hombro con actos en Córdoba y Santa Fe, parte del núcleo duro de votantes de LLA.

Justamente, en una maniobra para sacar la atención sobre el caso Espert, Milei realizó un show en el Movistar Arena donde se presentó con su banda musical y cantó canciones de rock y de la cultura popular.

9. Cumbre Milei - Trump:

El mandatario argentino fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca después de intensas negociaciones entre ambas naciones. Si bien unos días antes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había confirmado un acuerdo por un swap de 20 mil millones y la intervención en el mercado cambiario argentino para contener la suba del dólar, la reunión dejó más dudas que certezas.

el-presidente-donald-trump-recibio-al-presidente-de-argentina-javier-milei-a-su-llegada-a-la-casa-blanca-el-martes-14-de-octubre-de-2025-en-washington-ap-fotomark-schiefelbein-PLBAHEUGQVASNK3PPPE56CNVZQ

Es que en un principio, Trump condicionó el apoyo de la potencia mundial al resultado de las elecciones y el mercado leyó eso como parte de la incertidumbre. Sin embargo, a la larga el respaldo de Estados Unidos resultó fundamental para mitigar la incertidumbre y encarar el tramo final hacia las elecciones del 26 de octubre.

Además, en esa cumbre se trazó también el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, que fue confirmado el 13 de noviembre.

10. La victoria en las elecciones de octubre

El oficialismo logró una victoria con el 41% de los votos a nivel nacional y se impuso sobre el peronismo, su principal competidor. Lo sorpresivo fue la remontada que tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, donde Diego Santilli dio vuelta la elección sin siquiera aparecer en la boleta única papel, tras el rechazo de la Justicia electoral de reimprimir las boletas.

2025-10-27t020904z_1404720797_rc21khat24nu_rtrmadp_3_argentina-election

Tras la victoria, el Presidente retomó la premisa de la "tabula rasa" y llamó a los sectores dialoguistas a encarar las reformas en el Congreso, que incluyen la laboral, tributaria y del Código Penal.

Y de esa manera, la administración Milei cierra su segundo año de mandato con el llamado a sesiones extraordinarias para encarar las reformas estructurales, que se planteó en su programa de Gobierno, con la nueva composición del Congreso.