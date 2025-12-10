Quiénes son los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity

Ante la presión del resto, los chefs se reunieron a debatir y Germán sorprendió con una decisión inesperada: "Miguel Ángel... en una decisión excepcional, por ese plato que representó la fusión de Paraguay y Argentina, vos también subís al balcón".

La noche terminó con dos festejos en el balcón y un desafío que dejó en claro que las fusiones pueden ser un verdadero éxito en la cocina de MasterChef Celebrity.

Cómo fue el juguetón acercamiento entre Evangelina Anderson e Ian Lucas en MasterChef Celebrity

Los rumores de romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas volvieron a cobrar fuerza este martes en MasterChef Celebrity (Telefe), cuando ambos protagonizaron una escena que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La modelo sorprendió al darle de comer en la boca al youtuber, generando un instante lleno de complicidad frente a las cámaras.

La situación se dio mientras Evangelina trabajaba en la preparación de un plato que llevaba morcilla. Fiel a su estilo y por ser vegetariana, decidió no probarlo y buscó la ayuda de Ian. "Yo no voy a probar esto. ¡Venga mi bebé. Iancito, mi amor, vení, vení para acá!", relató Anderson en su entrevista individual, acompañando sus palabras con un gesto de invitación.

El creador de contenido aceptó encantado y con humor lanzó: "Me da de probar, Eva, la comida, el sueño de todo el país. Lo estamos cumpliendo acá"-

De inmediato, Ian se acercó a la estación de Evangelina y probó la comida. "Está buenísimo", le dijo con entusiasmo, mientras la modelo esperaba ansiosa su devolución.

Sin embargo, Evangelina no se conformó con esa breve respuesta y cerró con una frase que encendió aún más la escena: "Eso solo, Ian, por favor. Decime algo más. Te estoy dando la papa en la boca", expresó en su entrevista individual, provocando risas y alimentando las especulaciones sobre la química que ambos comparten en el reality.