Gustavo Grabia con Luis Novaresio: "Tapia pasó a ser mala palabra, lo insultan en todas las canchas"

En esa línea, Grabia planteó que Tapia "lo que hace muy inteligentemente es meterse en un club muy pequeño, que es Barracas Central". "Él desde ahí empieza a hacer su carrera deportiva", señaló y acotó que fue puesto como "vicepresidente del Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado)" por su suegro.

"Desde ese cargo dice 'Yo voy a empezar a meter dirigentes del ascenso a trabajar al Ceamse y comienza a cooptar todo tipo de voluntades en el mundo del ascenso", puntualizó el periodista y recordó el momento de la muerte de Julio Grondona que da pie a "una crisis terminal" en la AFA, que tuvo como por ejemplo el "famoso" episodio de una votación que terminó "38 a 38". En esa oportunidad la lista de Luis Fernando Segura se enfrentó a la de Marcelo Tinelli y terminaba en un empate que fue categorizado por Grabia como de "una cosa insólita".

Para Grabia en ese momento desde la AFA plantearon "'Vamos a hacer un convenio con Tapia que tiene todo el ascenso" y entonces, dijo, "Tapia en menos de un año y medio se mordió a todo el fútbol argentino".