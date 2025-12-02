En vivo Radio La Red
Política
Gustavo Grabia
Luis Novaresio
EXCLUSIVO A24

Gustavo Grabia con Luis Novaresio: "Tapia pasó a ser mala palabra, lo insultan en todas las canchas"

El periodista Gustavo Grabia cuestionó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por la entrega del título a Rosario Central y analizó cómo cambió la percepción pública sobre el dirigente por la gestión del fútbol argentino.

Gustavo Gravia participó del programa Entrevista de Luis Novaresio. (Foto: A24).

El periodista Gustavo Grabia, especializado en la problemática de los barrabravas, cuestionó al presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, después de la polémica generada por el título otorgado a Rosario Central, consideró que se trata de un "hombre muy inteligente" y lanzó que "en menos de un año y medio se mordió a todo el fútbol argentino".

En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, Grabia analizó que "ahora a Tapia lo insultan en todas las canchas, pasó a ser mala palabra" pero matizó con que "en seis meses tenés el Mundial" de Estados Unidos, donde la selección argentina defenderá el título.

El periodista evaluó que "lo que generó resistencia del público" estuvo relacionado con una postura que pide "'no me toqués más el juego, no me no me hagas ascender a tal equipo cuando ese equipo no tiene que ascender". "Todo terminó con el título que le dieron a a Rosario Central, que está todo bien... fue el mejor equipo de la temporada pero vos no podés inventar un título si termina el torneo", sostuvo.

Embed

Además, calificó al titular de la AFA como "un hombre muy inteligente" y se distanció de la gente, a la que le atribuyó decir, "'era barrendero' ¿Cómo puede ser inteligente?". De los inicios de Tapia, destacó que empezó como barrendero después de entrar "a tallar fuerte en el sindicato de recolectores" donde "se enamora de Paola Moyano y Paola Moyano se enamora de él", relación que lo convierte en el yerno de Hugo Moyano.

En esa línea, Grabia planteó que Tapia "lo que hace muy inteligentemente es meterse en un club muy pequeño, que es Barracas Central". "Él desde ahí empieza a hacer su carrera deportiva", señaló y acotó que fue puesto como "vicepresidente del Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado)" por su suegro.

"Desde ese cargo dice 'Yo voy a empezar a meter dirigentes del ascenso a trabajar al Ceamse y comienza a cooptar todo tipo de voluntades en el mundo del ascenso", puntualizó el periodista y recordó el momento de la muerte de Julio Grondona que da pie a "una crisis terminal" en la AFA, que tuvo como por ejemplo el "famoso" episodio de una votación que terminó "38 a 38". En esa oportunidad la lista de Luis Fernando Segura se enfrentó a la de Marcelo Tinelli y terminaba en un empate que fue categorizado por Grabia como de "una cosa insólita".

Para Grabia en ese momento desde la AFA plantearon "'Vamos a hacer un convenio con Tapia que tiene todo el ascenso" y entonces, dijo, "Tapia en menos de un año y medio se mordió a todo el fútbol argentino".

