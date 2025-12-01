En vivo Radio La Red
Luis Scola con Novaresio: "Milei me da curiosidad"

El excapitán de la selección argentina de básquet analizó la realidad del país, admitió que el presidente Javier Milei le provoca “curiosidad” y sostuvo que Argentina es “imposible” de definir.

Scola participó del programa Entrevista con Luis Novaresio. 

En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, consideró que explicar Argentina es "imposible" y en broma le dijo al periodista: "Las otras preguntas difíciles que hacés son mucho más fácil que esa". Al respecto, agregó que "somos especiales a todo nivel para todo, para lo bueno, para lo malo, para lo más o menos". "Muy difícil de explicar Argentina", indicó.

Ante la pregunta de Novaresio sobre si el presidente Milei le da curiosidad, el excapitán de la selección de baloncesto contestó "" y luego reflexionó: "Si afinás un poco el oído podés escuchar ya a la gente puteándome por Instagram, Twitter" por su simple pronunciamiento. "Dije sí y ya está", aventuró sobre la supuesta recepción de su afirmación y afirmó que "no me importa pero a veces digo 'No tengo ganas'".

En cuanto a las características que tendría que tener un "jugador perfecto", el exNBA analizó que podría llegar a ser un símbolo de la paz entre mentalidad, ética de trabajo y talento".

Respecto a su carrera, analizó que "llegué muy lejos" aunque, lamentó, "no llegué a ser el mejor". "Solo muy poquitos no tienen límite o rompen todos los límites actuales y generan nuevos límites. Pero en esa búsqueda vos terminarás consiguiendo resultados", evaluó y señalo que "de la derrota se aprende mucho más que del éxito, yo estoy convencido".

"La parte negativa de la victoria, a mi forma de ver, es que es más tóxica. Esa de creértela, en el mal sentido, y esa cosa de la complacencia, de sentirte que ya estás y demás, te saca un poco de esa tensión que vos necesitás para conseguir cosas importantes", agregó.

