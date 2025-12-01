Luis Scola con Novaresio: "Milei me da curiosidad"

Respecto a su carrera, analizó que "llegué muy lejos" aunque, lamentó, "no llegué a ser el mejor". "Solo muy poquitos no tienen límite o rompen todos los límites actuales y generan nuevos límites. Pero en esa búsqueda vos terminarás consiguiendo resultados", evaluó y señalo que "de la derrota se aprende mucho más que del éxito, yo estoy convencido".

"La parte negativa de la victoria, a mi forma de ver, es que es más tóxica. Esa de creértela, en el mal sentido, y esa cosa de la complacencia, de sentirte que ya estás y demás, te saca un poco de esa tensión que vos necesitás para conseguir cosas importantes", agregó.