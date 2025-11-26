Ricardo Lorenzetti con Novaresio: "Cristina Kirchner no es una presa política"

Para Lorenzetti, "no hay ninguna duda" que en la causa Vialidad hubo debido proceso, respeto de garantías, lo que descartan la condición de "presa política" de la exmandataria.

La división de poderes en el Gobierno libertario

Consultado por supuestas injerencias del Gobierno libertario en el área judicial, Lorenzetti afirmó que "no, no hemos tenido presiones" y agregó que "en este año, ninguna". "En general, nosotros tampoco hemos tenido con todos los gobiernos conflictos permanentes, lo hemos tenido frente a casos", expresó sobre la división de poderes.

Embed

Además, consideró como "muy grave" la vacancia de cargos, entre los que se encuentran la misma Corte Suprema, que funciona con tres ministros en lugar de cinco. "Hay que esperar que se integren los distintos tribunales con criterios ecuánimes", remarcó.

La causa Nisman

En cuanto a la causa judicial sobre la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, planteó que "casi todas las investigaciones en las megacausas fracasaron" y resaltó que "en el caso Nisman, la escena del crimen se contaminó".

Embed

Sin embargo, prefirió no opinar "porque es una una causa que está en trámite" al observar que "probablemente" el expediente llegue a la Corte. "Pero es público... Ya han avanzado distintas pericias y más de eso no puedo decir, porque si no las excusaciones vienen rápidas", comentó de forma breve para evitar cualquier pedido de apartamiento que podría venir en un futuro por su opinión.