Macri y otros 160 líderes políticos llaman a "cuidar la democracia" en América Latina "para que no sea víctima de la pandemia"

El documento contó con la colaboración de distintas organizaciones internacionales (Foto: archivo).

Más de 160 líderes políticos de Latinoamérica, incluyendo a Mauricio Macri, a otros 20 exmandatarios y dos premios Nobel, firmaron una declaración conjunta llamando a defender la democracia en la región. El documento, impulsado por diferentes organizaciones prodemocráticas, advierte que "las libertades que tanto apreciamos están amenazadas por actores políticos que podrían utilizar la pandemia para reforzar ilegítimamente su poder".

"Cuidemos la democracia para que no sea víctima de la pandemia" contó con la colaboración de las organizaciones IDEA Internacional, la Fundación Fernando Henrique Cardoso y la Fundación Democracia y Desarrollo para conmemorar el Día Internacional de la Democracia, que se celebra este martes 15 de septiembre.

"La pandemia ha sucedido en un momento en que América Latina ya enfrentaba una situación social turbulenta y una gobernabilidad compleja", señaló el director de IDEA internacional.

"América Latina es una de las regiones del mundo más afectadas por la pandemia, con algunas de las tasas de mortalidad más altas por la COVID-19 y con cuarentenas generalizadas que han contribuido a una de las peores recesiones económicas en décadas. En toda la región, los servicios sociales y de salud se han visto afectados por la pandemia. Millones de personas han caído en la pobreza y han perdido sus empleos", reza parte del documento.

Daniel Zovatto, director regional de América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, manifestó que "la pandemia ha sucedido en un momento en que América Latina ya enfrentaba una situación social turbulenta y una gobernabilidad compleja. La ciudadanía exigiendo mejores condiciones de vida y servicios públicos de calidad. Las mujeres demandando, con razón, más derechos. Y la juventud reclama acciones positivas en relación con el cambio climático. Por ello, no basta con proteger a la democracia, debemos también repensarla y fortalecerla".

Esta declaración forma parte de una campaña global realizada para crear conciencia sobre la amenaza a la democracia.

LEÉ TAMBIÉN: La reaparición de Macri abre otro punto de conflicto entre oficialismo y oposición

Entre los firmantes figuran el ex senador José Octavio Bordón, Fernando Henrique Cardoso; el camarista Alberto Dalla Vía; la ensayista Beatriz Sarlo; el senador Jorge Taiana; el ex presidente dominicano Leonel Fernández, Delia Ferreira; el ex mandatario colombiano César Gaviria; el ex presidente de Chile Ricardo Lagos; el ex presidente de Bolivia Carlos Mesa; y los ex mandatarios uruguayos Luis Alberto Lacalle​, Tabaré Vázquez y Julio Sanguinetti, entre otros.