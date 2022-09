Magnicidio, Justicia y elecciones: la eléctrica centralidad de Cristina Kirchner

Digo que el proyecto de pasar a una Corte de 15 miembros es imposible no por malo en sí, sino porque, simplemente, no va a salir. Más allá de su estrecha mayoría en la Cámara alta, el oficialismo no maneja Diputados. Como antecedentes de esta imposibilidad, bastan los botones de muestra de la reforma judicial y la elección de un nuevo Procurador General, paralizados desde hace tres años y con grietas que afectan, incluso, al propio Frente de Todos.