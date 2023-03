Malena Galmarini cuestionó los "off the record" que salen desde la Rosada y habló de una candidatura de Massa

La titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, cuestionó este miércoles en Radio La Red (#Vilouta910) los "off the record" que parten desde adentro de la Casa Rosada y aseguró que una posible candidatura de Sergio Massa a presidente, no es un tema "que esté todo el tiempo en la cabeza" del ministro de Economía.