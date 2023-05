"Mamarracho" y "rémora monárquica": Cristina Kirchner volvió a criticar a la Corte Suprema

"Aquella Corte que Néstor pidió que se le hiciera juicio político, al lado de este mamarracho que tenemos hoy...", señaló la vicepresidenta ante una plaza colmada de gente.

WhatsApp Image 2023-05-25 at 13.55.57.jpeg

"Nunca se dijo de ningún miembro de la Corte Suprema las cosas que se saben y que nos enteramos todos los días. Por favor, no importa si es un jurista de una u otra orientación, pero los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorado", manifestó.

Luego, planteó la necesidad de que los jueces puedan ser elegidos a través del voto. "Si no te gustan los legisladores o no te gusta el presidente, tenés en tus manos el voto. Cada dos años para el Poder Legislativo y cada cuatro años para un Poder Ejecutivo", planteó.

Y luego dijo: "Tenemos que repensar el diseño institucional. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas de por vida y que nunca más rinden cuentas a nadie ni a nada. No se sabe sus declaraciones juradas, no se sabe dónde viven. Eso no es de democracia".