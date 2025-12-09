Manuel Adorni presentó el informe final del Consejo de Mayo en la Casa Rosada

Adorni repasó los diez puntos del Pacto de Mayo: "la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal; la reducción del gasto público; una educación inicial, primaria y secundaria "útil, moderna, con alfabetización plena, sin abandono escolar"; una reforma tributaria; la rediscusión de la coparticipación de impuestos; el compromiso de las provincias de "avanzar en la explotación de los recursos del país"; una modernización laboral que promueva el trabajo formal; una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron; y la apertura al comercio internacional".

Además, explicó que de los "diez puntos propuestos se trataron ocho, ya que la participación federal requiere e la presencia de todos los trabajadores. El punto de la reforma previsional requiere modificaciones en el esquema laboral, lo que nosotros llamamos la modernización laboral. Esos dos puntos han quedado afuera".

El funcionario le agradeció a los integrantes del consejo quienes estuvieron en la conferencia de prensa: el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR), en representación del Senado; el diputado Cristian Ritondo (PRO), en representación de Diputados; y el titular de la UIA, Martín Rappallini, por el sector empresarial.

Además, aclaró que el representante sindical, Gerardo Martínez, no estuvo presenta porque "estaba volviendo de Washington, y no le permitió la llegada del vuelo estar presente".

En cuanto al último punto relativo a la apertura comercial, Adorni consideró que "Argentina es el país más cerrado del mundo" y manifestó que el país "debe alinearse con los tratados internacionales ya adoptados por los mercados internacionales".

Noticia en desarrollo...