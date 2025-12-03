Más cambios de Gabinete: los nuevos nombres, cierre de dependencias y el creciente rol de Manuel Adorni

El Gobierno avanza con el desplazamiento de funcionarios que habían asumido en las estiones de Nicolás Posse y Guillermo Francos, mientras analiza un nuevo ajuste en el organigrama de cargos. Foto Archivo.
El Gobierno cierra la última etapa de recambios en el Gabinete de Javier Milei, forzados por el recambio en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni desplazó al vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José "Cochi" Rolandi, tras eliminar ese cargo en medio de una nueva reestructuración de áreas del Estado. Ahora apunta a otros funcionarios de segundas y terceras líneas que quedaban de la gestión de Nicolás Posse y que continuaron con Guillermo Francos.
Fuentes cercanas a Adorni confirmaron a A24.com que el nuevo jefe de ministros le pidió la renuncia en las últimas horas a Rolandi, quien ocupaba el cargo de vicejefe de Gabinete Ejecutivo, dependiente de la jefatura de Gabinete. Era un cargo que había creado Francos, y que desaparecerá con estos nuevos cambios que Adorni publicará en otra modificación del decreto 50 en el Boletín Oficial.
En los próximos días, Adorni tiene previsto publicar una nueva estructura de la jefatura y la designación de los funcionarios que integrarán su nuevo equipo. Según admitieron fuentes, las designaciones se demoraron más de dos semanas de la asunción de Adorni porque están preparando más modificaciones en el organigrama ministerial.
Entre los cambios que se esperan figuran los reemplazos de varios secretarios dependientes de Jefatura de Gabinete, que podrían pasar o fusionarse con otras áreas, para centralizar aún más la gestión y el sistema de toma de decisiones.
Tal es el caso de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias que sería trasladada de la jefatura de Gabinete a la órbita del ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli, transformado en el nexo de la Casa Rosada con gobernadores y el Congreso.
También se analizan más transformaciones a la SIDE y otros organismos públicos descentralizados como el CONICET, ENACOM, pero eso podrían concretarse recién en marzo. En el mismo sentido, en los pasillos de la Casa Rosada suenan rumores insistentes de cambios que se demorarían hasta marzo en el Ministerio de Justicia.
Reemplazo en la SIDE
En ese clima de recambios, se comunicó el desplazamiento del titular de la SIDE, Sergio Neiffert, quien deja el cargo en medio de rumores de fuertes internas con su mentor, Santiago Caputo y la secretaria General de Presidencia, Karina Milei. Tras el desplazamiento de Neiffert, la SIDE volvió a quedar en manos de un hombre de confianza del asesor presidencial, Santiago Caputo.
En el mismo comunicado, el Gobierno informó que con Neiffert se cumplió la primera etapa de cambios en el área de Inteligencia y ascendió como nuevo Señor 5 a quien era el segundo en el área, Cristian Auguadra.
También falta la designación formal de todo el equipo que acompañará al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, ya que solo se oficializó en el boletín Oficial el nombramiento del jefe de Gabinete de Interior al conocido colaborador del referente del PRO, ahora más cerca del círculo político de Milei.