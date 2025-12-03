Más cambios de Gabinete: los nuevos nombres, cierre de dependencias y el creciente rol de Manuel Adorni

Tal es el caso de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias que sería trasladada de la jefatura de Gabinete a la órbita del ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli, transformado en el nexo de la Casa Rosada con gobernadores y el Congreso.

También se analizan más transformaciones a la SIDE y otros organismos públicos descentralizados como el CONICET, ENACOM, pero eso podrían concretarse recién en marzo. En el mismo sentido, en los pasillos de la Casa Rosada suenan rumores insistentes de cambios que se demorarían hasta marzo en el Ministerio de Justicia.

Reemplazo en la SIDE

En ese clima de recambios, se comunicó el desplazamiento del titular de la SIDE, Sergio Neiffert, quien deja el cargo en medio de rumores de fuertes internas con su mentor, Santiago Caputo y la secretaria General de Presidencia, Karina Milei. Tras el desplazamiento de Neiffert, la SIDE volvió a quedar en manos de un hombre de confianza del asesor presidencial, Santiago Caputo.

En el mismo comunicado, el Gobierno informó que con Neiffert se cumplió la primera etapa de cambios en el área de Inteligencia y ascendió como nuevo Señor 5 a quien era el segundo en el área, Cristian Auguadra.

También falta la designación formal de todo el equipo que acompañará al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, ya que solo se oficializó en el boletín Oficial el nombramiento del jefe de Gabinete de Interior al conocido colaborador del referente del PRO, ahora más cerca del círculo político de Milei.

