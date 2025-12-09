Se reúne el Consejo de Mayo y definen la estrategia parlamentaria para aprobar las reformas que Milei envió a extraordinarias
Con el presidente Milei de gira en el exterior, Adorni definió con la mesa chica la presentación de las reformas laboral, tributaria y penal, entre otras leyes que el Gobierno espera un tratamiento exprés en sesiones extraordinarias. ¿Qué se espera del Consejo?
El Gobierno convocó a la última reunión del Consejo de Mayo para presentar las reformas que Milei enviará a sesiones extraordinarias. Foto: Casa Rosada Archivo.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó este martes a la última reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada, para presentar el documento final con el cual, oficializa los proyectos de reformas laboral, tributaria y penal entre otras. Son las propuestas para materializar las firmas en el denominado Pacto de Mayo por Javier Milei y unos 20 gobernadores, como parte de un plan de políticas de Estado a largo plazo, que empezarán a debatir desde este miércoles 10 de diciembre ensesiones extraordinarias del Congreso.
Pero antes, a media mañana, Adorni recibió en su despacho de la planta baja de la Casa Rosada, a la mesa política del Gobierno que integran la flamante jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
La reunión del Consejo de Mayo fue convocada por el jefe de Gabinete para las 13,30 en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior para ultimar los detalles de su informe final, que será enviado al Congreso Nacional. Contará con la presencia del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger (por el Poder Ejecutivo), el gobernador Alfredo Cornejo (designado por el Gobierno como representante de las provincias, la senadora Carolina Losada (UCR) y el diputado Cristian Ritondo (PRO), por el Congreso, y del lado empresario, estarán el titular de la UIA, Martín Rapallini y por los gremios de la CGT, Gerardo Martínez.
Según trascendió de fuentes de la Casa Rosada, el contenido del informe incluirá temas que no están en la convocatoria a extraordinarias. Por ejemplo, dos puntos firmados por Milei con los gobernadores en el Pacto de Mayo, como la modificación de la ley de coparticipación federal y de la ley previsional, serán planteados para debatir más adelante, debido al grado de complejidad, según había anticipado el propio Milei.
Uno por uno, los proyectos que Milei envió a sesiones extraordinarias
El decreto 865/2025, publicado este martes 9 en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece que durante el 10 al 30 de diciembre solo podrán tratarse los asuntos incluidos en el anexo, entre los que figura en primer lugar el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026.
Los proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias oficializados hoy son los siguientes:
Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026
Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal (Busca blindar el blanqueo de los dólares del colchón).
Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (limita el déficit, ordena el gasto y prohíbe el financiamiento del Tesoro vía emisión o endeudamiento).
Proyecto de Ley de Modernización Laboral (Reforma laboral)
Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal (aumenta las penas a distintos tipos de delitos)
Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639).