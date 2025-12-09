Se reúne el Consejo de Mayo y definen la estrategia parlamentaria para aprobar las reformas que Milei envió a extraordinarias

Según trascendió de fuentes de la Casa Rosada, el contenido del informe incluirá temas que no están en la convocatoria a extraordinarias. Por ejemplo, dos puntos firmados por Milei con los gobernadores en el Pacto de Mayo, como la modificación de la ley de coparticipación federal y de la ley previsional, serán planteados para debatir más adelante, debido al grado de complejidad, según había anticipado el propio Milei.

Uno por uno, los proyectos que Milei envió a sesiones extraordinarias

milei (2)

El decreto 865/2025, publicado este martes 9 en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece que durante el 10 al 30 de diciembre solo podrán tratarse los asuntos incluidos en el anexo, entre los que figura en primer lugar el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026.

Los proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias oficializados hoy son los siguientes: