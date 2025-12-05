En vivo Radio La Red
Política
Manuel Adorni
Presidente
CONGRESO

Adorni confirmó que el presidente firmará hoy el decreto para convocar a sesiones extraordinarias

El jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que el presidente Javier Milei firmará esta noche el decreto que habilita el funcionamiento del Congreso de la Nación desde el 10 de diciembre hasta el 31 de ese mes.

Adorni confirmó que el presidente firmará hoy el decreto para convocar a sesiones extraordinarias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el presidente Javier Milei firmará esta noche el decreto con el que convocará al Congreso de la Nación desde el 10 de diciembre hasta el 30 de ese mes y también adelantó los temas a tratar, entre los que se destacan, el Presupuesto 2026 y las reformas fiscal, laboral y del Código Penal.

Javier Milei define el llamado a sesiones extraordinarias (Foto: Reuters).

"En el día de hoy el Presidente de la Nación firmará el decreto convocando al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre", indicó el funcionario libertario.

menem-milei

Además, reveló el temario a tratar compuesto por el "Presupuesto 2026", la "inocencia fiscal", el "compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria", la "modernización laboral", la "reforma del Código Penal, y la "adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar".

En esa línea, el funcionario celebró que "el avance hacia la prosperidad es irrefrenable".

El anuncio de las sesiones

Según pudo averiguar A24.com de fuentes de la Casa Rosada, el decreto se publicará de manera oficial el próximo martes 9, primer día hábil de la semana que viene. Justo un día antes del recambio legislativo y del segundo aniversario de su gestión, con fecha de convocatoria del 10 al 31 de diciembre.

El anuncio contiene el envío de los proyectos de Presupuesto y reformas laboral y tributaria, el código penal y la ley de glaciares, entre los temas que el gobierno le asignó máxima prioridad para empezar a tratar antes de que termine el año.

La fecha de convocatoria, se terminó de definir entre Milei y la mesa chica del Gabinete y será anunciado en una reunión previa con los distintos jefes de bloques aliados del Senado y de Diputados.

Sin embargo, en la Casa Rosada seguía la incertidumbre hasta último momento sobre la modalidad del anuncio y no se descartaba que el Presidente aproveche el próximo miércoles 10 de diciembre, cuando se cumplan los dos primeros años de mandato, para hacer un balance de gestión e incluir el llamado a extraordinarias en un mensaje por cadena nacional.

