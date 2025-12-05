Adorni confirmó que el presidente firmará hoy el decreto para convocar a sesiones extraordinarias

El anuncio de las sesiones

Según pudo averiguar A24.com de fuentes de la Casa Rosada, el decreto se publicará de manera oficial el próximo martes 9, primer día hábil de la semana que viene. Justo un día antes del recambio legislativo y del segundo aniversario de su gestión, con fecha de convocatoria del 10 al 31 de diciembre.

El anuncio contiene el envío de los proyectos de Presupuesto y reformas laboral y tributaria, el código penal y la ley de glaciares, entre los temas que el gobierno le asignó máxima prioridad para empezar a tratar antes de que termine el año.

La fecha de convocatoria, se terminó de definir entre Milei y la mesa chica del Gabinete y será anunciado en una reunión previa con los distintos jefes de bloques aliados del Senado y de Diputados.

Sin embargo, en la Casa Rosada seguía la incertidumbre hasta último momento sobre la modalidad del anuncio y no se descartaba que el Presidente aproveche el próximo miércoles 10 de diciembre, cuando se cumplan los dos primeros años de mandato, para hacer un balance de gestión e incluir el llamado a extraordinarias en un mensaje por cadena nacional.