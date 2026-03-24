Milei ratifica su apoyo a Adorni y se muestran juntos el viernes en un acto

El jefe de ministros, ratificado por Milei, volverá a reunirse de manera individual con sus pares y legisladores, y el viernes escoltará al presidente Javier Milei a una actividad organizada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Adorni Pettovello

La ministra de Capital Humano y designada jefa de Gabinete suplente en caso de ausencia del ministro coordinador, había sido la primera en salir a respaldar al exvocero ante el escándalo desatado por los videos del viaje en avión privado a Punta del Este y la decisión de subir a su esposa, Bettina Angeletti, a la gira presidencial a los Estados unidos, a pesar de no ser funcionaria.

Tras desmentir su renuncia, en los pasillos de la Casa Rosada desde distintos sectores especularon en las últimas horas sobre el supuesto malestar de Karina Milei con las filtraciones que pusieron a su mano derecha en el gabinete en el ojo de la tormenta, y buscan desmentir los rumores sobre el inminente reemplazo de Adorni.

Por su parte, Adorni se reunirá de manera individual con los ministros Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), el jueves; y Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), el viernes.

Asimismo, también tenía previsto reunirse con la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, luego del cortocircuito generado a raíz de la ausencia de su mensaje en redes sociales cuando la plana completa del Gabinete se plegó a respaldarlo.

La estrategia de la Casa Rosada se produce en medio de una ola de rumores sobre malestar en la cúpula del poder libertario, y de la aparición de nombres para posibles reemplazos del jefe de Gabinete.





¿Adorni sigue al frente de la mesa política junto a Karina Milei?

Mesa política gobierno Adorni

En tanto, tal como había anticipado A24.com, la mesa política volverá a reunirse en Casa Rosada con intención de definir la estrategia del oficialismo ante el Congreso que retomará la actividad el miércoles 25 y jueves 26 con audiencias públicas en el marco del debate por la modificación a la Ley de Glaciares, uno de los objetivos prioritarios de la Casa Rosada.

La idea de la Casa Rosada es que tras esas fechas, se firme en Diputados el dictamen de comisión y que la ley se vote en el recinto en la sesión del miércoles 8 de abril.

La mesa política definirá también el cronograma de negociaciones con la oposición dialoguista antes de terminar de definir los textos finales que enviará al Congreso para reformar el Código Penal y el paquete de leyes anunciados por Adorni, al término de la última reunión de la mesa política. Se trataa de normativas que derogan las legislación competente en materia de expropiaciones y de tierras, llamadas por el gobierno como "leyes en defensa de la propiedad privada".

El ministro del Interior, Diego Santilli tendrá a su cargo nuevamente la ronda de negociaciones con gobernadores y aliados, para conseguir los votos para las leyes solicitadas por el presidente Javier Milei.

De esta manera, tras un tenso silencio oficial en medio de internas y rumores de cambios de gabinete, y de sospechas y desconfianzas en el seno del gabinete, con el ala del asesor presidencial, Santiago Caputo, el Gobierno retomará a pleno la agenda política tras el feriado por el 50 aniversario del Golpe de Estado más cruento de la historia argentina.