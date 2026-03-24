Milei ratifica su apoyo a Adorni y se muestran juntos el viernes en un acto
Para disipar rumores de renuncias en el Gabinete, el presidente Javier Milei se mostrará el viernes en un acto junto a Manuel Adorni en otra muestra de apoyo al jefe de Gabinete. Será para inaugurar un centro de capacitación laboral junto a la ministra Pettovello.
En medio de rumores de cambios en el Gabinete, Javier Mileis se muestra en un acto con Manuel Adorni. Foto: Archivo.
El presidente Javier Milei ratificó su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y para disipar los rumores de renuncia en medio del escándalo por los viajes en avión a Estados Unidos y Punta del Este y denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, se mostrarán juntos en un acto oficial este viernes.
Según confirmó a A24.com una fuente de la Casa Rosada, el acto está previsto para este viernes a las 11 en el Centro de Capacitación de Capital Humano.
Será parte de una intensa agenda de gestión que retomará el jefe de Gabinete tras una semana de fuerte hermetismo y rumores de posibles cambios a raíz de las denuncias que dejaron en vilo a la Casa Rosada.
Adorni retomará este miércoles su agenda habitual después de la extensa gira con Milei a Estados Unidos, y de los feriados por el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976.
El jefe de ministros, ratificado por Milei, volverá a reunirse de manera individual con sus pares y legisladores, y el viernes escoltará al presidente Javier Milei a una actividad organizada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
La ministra de Capital Humano y designada jefa de Gabinete suplente en caso de ausencia del ministro coordinador, había sido la primera en salir a respaldar al exvocero ante el escándalo desatado por los videos del viaje en avión privado a Punta del Este y la decisión de subir a su esposa, Bettina Angeletti, a la gira presidencial a los Estados unidos, a pesar de no ser funcionaria.
Tras desmentir su renuncia, en los pasillos de la Casa Rosada desde distintos sectores especularon en las últimas horas sobre el supuesto malestar de Karina Milei con las filtraciones que pusieron a su mano derecha en el gabinete en el ojo de la tormenta, y buscan desmentir los rumores sobre el inminente reemplazo de Adorni.
Por su parte, Adorni se reunirá de manera individual con los ministros Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), el jueves; y Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), el viernes.
Asimismo, también tenía previsto reunirse con la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, luego del cortocircuito generado a raíz de la ausencia de su mensaje en redes sociales cuando la plana completa del Gabinete se plegó a respaldarlo.
La estrategia de la Casa Rosada se produce en medio de una ola de rumores sobre malestar en la cúpula del poder libertario, y de la aparición de nombres para posibles reemplazos del jefe de Gabinete.
¿Adorni sigue al frente de la mesa política junto a Karina Milei?
La idea de la Casa Rosada es que tras esas fechas, se firme en Diputados el dictamen de comisión y que la ley se vote en el recinto en la sesión del miércoles 8 de abril.
La mesa política definirá también el cronograma de negociaciones con la oposición dialoguista antes de terminar de definir los textos finales que enviará al Congreso para reformar el Código Penal y el paquete de leyes anunciados por Adorni, al término de la última reunión de la mesa política. Se trataa de normativas que derogan las legislación competente en materia de expropiaciones y de tierras, llamadas por el gobierno como "leyes en defensa de la propiedad privada".
El ministro del Interior, Diego Santilli tendrá a su cargo nuevamente la ronda de negociaciones con gobernadores y aliados, para conseguir los votos para las leyes solicitadas por el presidente Javier Milei.