¿Cómo afecta al Gabinete el escándalo Adorni? La agenda en Casa Rosada en medio de internas y rumores

En tanto, en medio de dudas, internas y clima de desconfianza, esta misma semana se reuniría la mesa política, que encabezada por Adorni, forman parte Karina Milei, la senadora Patricia Bullrich, el asesor Santiago Caputo, y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, además del ministro de Economía, Luis Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Levitt.

Milei y los rumores tras su misterioso mensaje sobre la "traición"

Javier Milei y su misterioso mensaje en Instagram que puso en alerta sobre posibles cambios de gabinete, tras la crisis por Adorni y las filtraciones en el caso $Libra. Foto captura

Aunque no fue confirmado aún el día de este encuentro, había dudas sobre posibles nuevos cambios de gabinete y en el entorno más cercano al presidente, luego de que este lunes Milei publicara en su cuenta de Instagram, un misterioso mensaje advirtiendo sobre la "traición".

"La traición nunca viene de un enemigo...sino de alguien que supo ganarse tu confianza", reza la frase publicada por Milei este lunes en una historia de Instagram a modo de "reflexiones" publicadas por el usuario @culturaconlectura, que contiene la frase y una imagen emulando a un emperador romano con el que suele identificarse.

En los últimos días crecieron los rumores en los pasillos de la Casa Rosada sobre eventuales nuevos cambios en el gabinete y en la mesa chica de Milei, en medio del escándalo por el viaje en avión a Punta del Este y a Nueva York con su esposa, a quien salieron a respaldar desde el Presidente, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo y todos los ministros, pero con menor intensidad de parte de la senadora Patricia Bullrich.

Justamente desde un sector de Balcarce 50 se preguntaban por qué la exministra de Seguridad no salió a respaldar al jefe de Gabinete como la mayoría del Gobierno, y en cambio se mostró en tono de campaña electoral, en el Festival Lollapalooza.

Paralelamente, surgieron la semana pasada nuevas versiones sobre cambios en la SIDE a partir de trascendidos sobre cierto malestar de Karina Milei con Santiago Caputo y la actual cúpula de la Secretaría de Inteligencia que responde al asesor presidencia.

Trascendidos atribuidos a sectores del karinismo en el Gobierno, hablan del posible desembarco en la SIDE de la mano derecha de Karina en La Libertad Avanza de la Ciudad, Pilar Ramírez.

Así, en medio de un clima de nuevas desconfianzas en el elenco chico del gabinete, Milei, Adorni y la mesa política retoman esta semana -después del feriado por el 24M- las reuniones políticas en la Casa Rosada tras una extensa gira internacional del Presidente.