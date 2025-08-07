En vivo Radio La Red
Política
La Matanza
Padrón electoral
CÁMARA NACIONAL ELECTORAL

Marcha atrás en La Matanza: se votará sin las modificaciones en el padrón electoral introducidas por la IA

La Cámara Nacional Electoral anuló los cambios en los lugares de votación dispuestos por Alejo Ramos Padilla en La Matanza, que afectaban a una importante parte del padrón. La medida sigue vigente para el resto de la provincia.

La Matanza vuelve atrás con su padrón electoral. (Foto: archivo).

Leé también Milei sobre la votación en el Congreso: "Vamos a vetar y si se cae voy a judicializar"
Milei sobre la votación en el Congreso: Vamos a vetar y si se cae voy a judicializar

Los jueces del Tribunal, Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera emitieron el día de hoy, en referencia a otra resolución de fines de 2024 sobre el proyecto de modificación de circuitos electorales que debía “posponer[se] para su tratamiento una vez concluido el proceso electoral nacional”.

De esa manera, la Justicia Electoral a nivel nacional volvió atrás sobre los cambios en los lugares de votación en La Matanza, que implementó Ramos Padilla en todo el territorio bonaerense, con modificaciones que alcanzarían a cerca de 80% del padrón.

En ese contexto, consideraron que el "reciente cambio de los establecimientos de votación en esa jurisdicción es extemporáneo e imprevisto, dado que el Juez Federal había resuelto que convocaría a las agrupaciones políticas a una audiencia presencial para tratar la cartografía electoral de La Matanza, una vez concluido el proceso electoral del año 2025".

Ramos Padilla 009.jpg
El juez Ramos Padilla deberá volver atrás con los cambios introducidos en el padrón electoral en la Matanza. (Foto: archivo).

Para la CNE resulta necesario revertir el cambio dispuesto por el Juez de primera instancia, de los lugares de votación en dicha sección, y justificó su resolución "a fin de resguardar el derecho de los electores a conocer adecuadamente la ubicación de los establecimientos de votación". "De ese modo, promover la mayor participación electoral posible y mitigar el ausentismo", agregaron.

En la resolución de la CNE, a la que A24.com tuvo acceso, se insta a Ramos Padilla a que reasigne los "locales de votación de la sección electoral número 61 –La Matanza- derivadas del cambio de orden de prioridad asignado a los mismos". Por lo que la medida, alcanzará a todos aquellos que "no respondan a casos de fuerza mayor y/o deriven de la habilitación de una mayor cantidad de mesas como consecuencia del crecimiento del cuerpo electoral".

Por eso, también exhortó al juez bonaerense a "suspender la publicación de los locales incorrectamente asignados en la sección electoral referida y, una vez producida la nueva asignación, garantizar la adecuada comunicación y difusión de los establecimientos de votación para conocimiento de la ciudadanía y de las agrupaciones políticas".

Las críticas de Magario

La primera candidata de Fuerza Patria en la Tercera Sección Electoral y vicegobernadora, Verónica Magario, reprochó la decisión de cambiar los lugares de votación. “Es nefasto, a mi entender. Han cambiado a todas las personas de la escuela donde tradicionalmente iban a votar. El 7 de septiembre y el 26 de octubre se van a encontrar con nuevas escuelas”.

Además, la ex intendenta de La Matanza apuntó contra la Justicia Electoral: “¿Dónde se profundizó ese cambio? En la Tercera Sección Electoral”, dijo con tono crítico, haciendo alusión al territorio que encabeza como candidata. Aunque vinculó la decisión al juzgado federal de María Romilda Servini, en realidad la competencia electoral bonaerense está a cargo de Ramos Padilla.

Resta saber si la acción judicial que se restringe, por el momento a La Matanza, será ampliada al resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires.

