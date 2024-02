Margarita Barrientos: "En los barrios sienten que la situación está muy difícil"

La dirigente social hizo hincapié en la creciente incertidumbre que percibe entre las personas que acuden a los comedores comunitarios. "La gente se pregunta cómo salimos de ésta. Antes les decía que había que tener esperanza, pero ahora cada vez se hace más difícil", asevero.

La falta de recursos para abastecer los comedores es una de las principales preocupaciones de Barrientos. "No están mandando alimentos a los comedores y no están dando soluciones. Nosotros damos de comer a muchísima gente, dejamos familias completas sin comer", lamentó.

Con más de 400 familias dependiendo de su ayuda para alimentarse, la situación se torna aún más apremiante. "Tenemos 400 familias para alimentar, para nosotros es muchísimo", enfatizó.

Margarita Barrientos

Además, Barrientos destacó el incremento de personas desempleadas que acuden en busca de ayuda. "Está viniendo gente que no tiene trabajo porque cortaron las obras", afirmó.

La dirigente social también hizo referencia a la necesidad de que tanto el gobierno como los actores políticos presten atención a estas problemáticas. "Le diría a Javier Milei que la gente lo necesita. Que mire la necesidad, que recorra. Si no lo ven, deberían hacerlo", expresó, y dijo: "pasé muchos gobiernos y muchas necesidades, pero esto es muy distinto”.

En cuanto a la importancia de la educación, Barrientos subrayó que, si bien es fundamental, la situación de carencia alimentaria no puede ser ignorada. "Los niños tienen que tener educación, por supuesto. Pero si un chico no come no puede tener un estudio bueno", advirtió.

Finalmente, Barrientos hizo un llamado a la acción tanto al gobierno como a las empresas. "Todos queremos que a este presidente le vaya bien. Que piense en la gente y en las empresas que le pueden dar trabajo a la gente", afirmó, añadiendo que "este gobierno debe abrir para que las empresas nos den trabajo".