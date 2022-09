Margarita Barrientos reveló que se duplicó la gente que va a sus comedores y sentenció: "Nunca vi tanta hambre"

Margarita Barrientos se refirió a los datos de indigencia que divulgó el Indec el pasado martes y consideró que “es algo muy triste lo que está pasando”. "El número de la pobreza son personas y es realmente preocupante esta situación, ver el índice es terrible, es como que estamos dentro de un pozo sin salida”, lamentó.

Maragarita Barrientos Telam 2.jpg En 2020, Margarita Barrientos había asegurado que Mauricio Macri la "defraudó" (Foto: Télam).

Sobre el impacto de la crisis en la sociedad, la referente social aseguró que “se siente en el aumento de los precios, en la falta de trabajo, en la desocupación que hay" y que "hay mucha más gente en los comedores y se siente la tristeza de la gente".

"Nos dicen lo que dicen todos, que no hay salida, que qué vamos a hacer, que cómo va a seguir esto, que no podemos sostenernos más y todas estas preocupaciones que acarrea una familia", aseguró.

El aumento de gente en los comedores

Asimismo, remarcó que diariamente almorzaban en Los Piletones alrededor de 70 jubilados todos los días, pero que "ahora son más de 100". Pero que "lo más triste es que la gente a las 8 de la mañana ya está en la cola para el almuerzo y a las 14 empiezan con la fila de la merienda y la cena".

Además, denunció que “hace un mes” no obtienen respuesta del gobierno nacional ante el pedido de un “un refuerzo en la mercadería" para poder responder a la demanda del comedor.

"Se cortó un poco, entre dos meses y tres meses me iban a entregar alimentos y no lo están haciendo. No hemos tenido respuesta. Ahora voy a volver a insistir. Tengo trato con Desarrollo Social directamente, que es donde podemos recibir lo que necesitamos", aseguró.

La peor situación de la historia de Los Piletones

Más adelante en la entrevista, Margarita Barrientos reveló que la situación actual es algo que “nunca” vivió. “Los Piletones existen hace 27 años. He pasado muchos gobiernos, nada que ver con 2001, ese año la gente desvalijaba los supermercados, pero la mayoría sacaba electrodomésticos, bebidas alcohólicas. Nunca vi tanta hambre. El de ahora es el peor Gobierno que a nosotros nos tocó”, sentenció.

"Me pone triste porque estamos en el 2022 y ya no tendrían que existir los comedores, tendría que existir trabajo digno para la gente, la gente debería elegir qué va a comer, no yo elegir por ellos", agregó.

Por último, Margarita Barrientos explicó cómo se imagina que el país “podría salir adelante” y cambiar los planes sociales por trabajo real. "Tendrían que abrir empresas con ese dinero que dan injustamente sin devolución, pero es tan difícil, nos va a costar muchísimo. Pero se arranca por no mentirle a la gente, hay que decirle a la gente que vamos a sufrir mucho para poder salir", concluyó.