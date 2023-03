María Eugenia Vidal adelantó en A24 quién sería su ministro de Economía si llega a ser la próxima presidenta

María Eugenia Vidal elogió en A24 a Hernán Lacunza

Sobre el mejor ministro de Economía para revertir la difícil situación, manifestó que "Hernán Lacunza tiene que ser el próximo ministro de Economía".

"El problema no es la competencia, sino la mala competencia. Si discutimos quien es vehemente o no, la gente deja de escuchar y dice, son todo lo mismo. La Argentina no esta para improvisar o parches ni para recetas mágicas", resaltó Vidal.

En otro pasaje de la entrevista, la política y politóloga precisó: "El país está para un equipo, no para un candidato quien no entienda eso va a fracasar. Juntos por el Cambio ya paso por el temor de las PASO y lo atravesamos. (Javier) Milei representa el enojo, pero con el enojo no construís nada. Entiendo el enojo, pero no les voy a mentir, el camino que va a sacar a la Argentina no es romper todo, no es el enojo".