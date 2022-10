Al ser consultada por su accionar cuando fue gobernadora, Vidal señaló: "No es casualidad que nosotros no hayamos tenido un muerto. Nosotros teníamos una política de seguridad en serio, en las canchas, adentro y afuera. por eso no tuvimos un muerto. Y no sólo eso, tuvimos 100 jefes de barrabravas de 25 clubes presos”, sentenció.

“Tuvimos más de 10 mil detenidos, más de 3000 detenidos por drogas en espectáculos deportivos. No es casual”, aclaró. Vidal también señaló que hubo 550 partidos con público local y visitante en su gestión y recalcó que no hubo ninguna víctima fatal.

María Eugenia Vidal arremetió contra Axel Kicillof: "No se hace cargo"

Kicillof - Vidal.jpg María Eugenia Vidal arremetió contra Axel Kicillof: "El gobernador no se hace cargo y no se hizo nunca cargo de este tema”. (Foto: Archivo)

La dirigente de Pro disparó contra Axel Kicillof. “El gobernador no se hace cargo y no se hizo nunca cargo de este tema”. Y agregó: “Tenía prejuicios ideológicos, los tuvo desde el primer día”.

Según Vidal, Kicillof “delegó” la función de la seguridad en Sergio Berni. “La Policía de la provincia se autogobernó durante dos años y medio y ésta es la consecuencia. Esto pasa porque la provincia no tiene un liderazgo claro”.

En ese sentido, Vidal cuestionó todo lo que pasó después de los graves incidentes que terminaron con una persona muerta y varios heridos. “¿El hilo se va a cortar por lo más delgado? ¿Va a ser el jefe del operativo el único responsable de esto? ¿Dónde están el jefe y el subjefe de la Policía? ¿Dónde está el titular de la Aprevide? ¿No tiene nada que ver con esto?”.

Berni-y-Kicillof.gimnasia-policia-bonaerense.jpg Tras los incidentes en Gimnasia-Boca, Axel Kicillof salió a respaldar a Sergio Berni. (Foto: La Política Online)

Por último, Vidal aclaró que bajo su gestión, Juan Manuel Lugones, (en ese momento el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la Provincia de Buenos Aires), estuvo en todos los partidos y afirmó que llevó adelante un partido de planificación en cada ocasión junto con el Ministerio de Seguridad.

“Este no era un partido más; era un partido de Gimnasia contra Boca; era un partido relevante. Era un partido que merecía la atención de la Policía de la provincia y de su gobierno”, concluyó Vidal.