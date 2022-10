María Eugenia Vidal: "El bloque del PRO se va a abstener de votar el Presupuesto"

Embed

María Eugenia Vidal habló sobre su candidatura a las elecciones de 2023

“La Argentina está transitando un momento muy difícil y quien encare el 2023 no va a ser una persona quien resuelva este problema. Hay que hacer reformas profundas y no alcanza con una sola persona. No nos sobra nada, sobre todo el apoyo de los argentinos porque el camino va a ser difícil. Aquel que la gente elige nosotros tenemos que acompañar y apoyar”.

Vidal aclaró que su candidatura “no se encuentra por delante” del proyecto de Juntos por el Cambio. “Si siento que puedo competir en una PASO, y que estoy en condiciones de hacerlo, me voy a presentar, sino voy a poner todo a disposición para tener la mejor discusión interna”, afirmó la diputada.

Al ser consultada sobre los dichos de Máximo Kirchner y cómo ve a la oposición, Vidal señaló: "Me gustaría que cuando el oficialismo hable, hablé de lo que le importa a la gente. El oficialismo habla de sus causas judiciales, de Gran Hermano. La Argentina real no tiene nada que ver con eso. No me parece relevante".

Por último, Vidal agregó: "Cuando camino la calle, la gente nos pide unidad y que no discutamos por cargo. La gente nos está pidiendo grandeza y que entendamos su preocupación por no llegar a fin de mes. Hay algo que tenemos que revisar".