negri diputado.jpg Mario Negri calificó de "trucho" al oficialismo y dijo que el llamado al diálogo a la oposición "fue un acting".

En diálogo con Ignacio Ortelli y el equipo de “Si pasa, pasa” por radio Rivadavia, para el dirigente radical “el diálogo se construye y después se anuncia”, “hay que trabajarlo silenciosamente”. Además, dijo que “hay que retractarse”, en referencia a las acusaciones por los “discursos de odio” que figuras del oficialismo le han atribuido a la oposición.

“Aparecieron convocatorias al diálogo firmadas por [José] Mayans, que llegó a vincular el atentado a Cristina Kirchner como consecuencia del juicio que se lleva adelante por Vialidad en contra de la vicepresidenta y él es el presidente del bloque [del FdT] del Senado”, criticó y aseguró que se trató de una estrategia “para separar a la oposición”.

Mario Negri sobra la misa por la paz en la Basílica de Luján

Se refirió, por otro lado, a la polémica causada por la “misa por la paz y la fraternidad” en la Basílica de Luján, donde el presidente Alberto Fernández junto a una masiva presencia de funcionarios y dirigentes oficialistas rezaron por Cristina Kirchner. Tras el encuentro, el arzobispo de Mercedes-Luján tuvo que pedir “disculpas” por haber transformado el encuentro religioso en una convocatoria partidaria.

“Metieron hasta la religión y convocaron a la paz con una misa propia”, dijo Negri y valoró la decisión de la oposición de no participar. “Unos te invitaban, otros te acusaban, la vocera te decía que no había ningún diálogo. No se ordenan ni entre ellos y nosotros no podemos perder la capacidad de mirar con nuestro radar lo que le pasa a la sociedad”, amplió.

Misa Luján - Alberto Fernández 1.jpg “Unos te invitaban, otros te acusaban, la vocera te decía que no había ningún diálogo", sostuvo Negri (Foto: Télam)

En ese sentido, el legislador de Juntos por el Cambio afirmó que “no hay que distraerse”, que “hay que presentar proyectos” y ver lo que ocurre “en el ámbito internacional, con la economía, la inflación, la falta de reservas”, temas de los que –afirmó– “no quiere hablar el Gobierno”.

En paralelo, aseguró que si bien algunos dirigentes de la oposición, como los también radicales Facundo Manes y el gobernador jujeño Gerardo Morales, recibieron bien el llamado al diálogo, Negri aseguró que “eso no trae problemas puertas para adentro”.

“Yo hablé con Morales y me dijo que lo llamaron para ir a una misa y yo le conté que a mí me entró un mail con la invitación del intendente para ir a la Basílica”, explicó. Y concluyó: “Como vamos a construir un diálogo tirándote una piedra en la casa, tuvimos un obispo que dijo que se les fue de las manos”.