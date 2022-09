"Desgraciadamente, 19 millones de pobres; con la inflación le estamos pegando en el palo a los tres dígitos (para fin de año), y hay 20 millones de argentinos que reciben algún tipo de ayuda del Estado", agregó el diputado cordobés.

Luego, le criticó al Gobierno el intento de convocar al diálogo a la oposición tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Lo escuché tres veces mencionar la necesidad de promover la paz social y el diálogo. No hay que bastardear esa palabra, la Argentina ha sufrido mucho por la falta de diálogo", expresó Negri en el recinto.

Y advirtió: "El diálogo no es Twitter, no es WhatsApp, no es 'primero salgo en los diarios, después te llamo', el diálogo no es 'bajemos un cambio'. El diálogo es una construcción".

En ese contexto, hizo referencia a la misa "por la paz" que se llevó a cabo el sábado último en Luján, a la que la oposición no asistió, y dijo: "El diálogo y la paz social no se hacen yendo solo a misa. Tampoco se hacen los acuerdos políticos dentro de la basílica, se hacen acá (en el Congreso). El diálogo se hace acá, y el Gobierno tiene todo su derecho de hablar con las fuerzas políticas".