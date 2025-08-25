El impactante video del momento en que un joven piloto murió en un choque en cadena

La noticia generó conmoción en Jujuy, de donde era oriundo el joven corredor. Desde la Municipalidad de Perico, su localidad natal, expresaron su pesar: “Hasta siempre, Lucas Subirats. Su partida deja un gran vacío, pero también el recuerdo de su entusiasmo y amor por lo que hacía”.

El comunicado municipal agregó: “Acompañamos a su familia en este difícil momento, deseando que encuentre paz y consuelo. Que brille para él la luz que no tiene fin”.

Amigos, vecinos y allegados también lo despidieron en redes sociales con mensajes de profundo dolor: “Que en paz descanses, mi amigo, un abrazo gigante al cielo por vos, campeón”, escribió uno de ellos.