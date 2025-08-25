El impactante video del momento en que un joven piloto murió en un choque en cadena

El motociclismo argentino quedó de luto tras la muerte de Lucas Subirats, un joven piloto jujeño de 26 años que perdió la vida este fin de semana durante una carrera en el óvalo del Club Mitre de Colonia Dora, en Santiago del Estero.
El accidente quedó registrado en un video captado por un espectador. La víctima fue identificada y es un joven de 26 años.
El impactante video que muestra el momento en que un joven piloto murió en un choque en cadena
El motociclismo argentino quedó de luto tras la muerte de Lucas Subirats, un joven piloto jujeño de 26 años que perdió la vida este fin de semana durante una carrera en el óvalo del Club Mitre de Colonia Dora, en Santiago del Estero.
El dramático episodio se produjo cuando uno de los competidores perdió el control de su moto en plena curva y embistió a otro corredor, lo que desató un choque en cadena que involucró al menos a cinco motociclistas. La violenta secuencia, que duró apenas unos segundos, quedó registrada en un video filmado por un espectador.
Subirats fue uno de los más afectados por el impacto: salió despedido y sufrió graves traumatismos. Fue trasladado de urgencia primero al Hospital Colonia Dora y luego derivado al Hospital Zonal de Añatuya, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero finalmente falleció.
El resto de los pilotos involucrados presentaron heridas de distinta consideración. Todos fueron dados de alta durante el día, salvo uno que permaneció internado hasta la noche del domingo. La fiscalía de Añatuya y personal policial trabajan en la investigación para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.
La noticia generó conmoción en Jujuy, de donde era oriundo el joven corredor. Desde la Municipalidad de Perico, su localidad natal, expresaron su pesar: “Hasta siempre, Lucas Subirats. Su partida deja un gran vacío, pero también el recuerdo de su entusiasmo y amor por lo que hacía”.
El comunicado municipal agregó: “Acompañamos a su familia en este difícil momento, deseando que encuentre paz y consuelo. Que brille para él la luz que no tiene fin”.
Amigos, vecinos y allegados también lo despidieron en redes sociales con mensajes de profundo dolor: “Que en paz descanses, mi amigo, un abrazo gigante al cielo por vos, campeón”, escribió uno de ellos.