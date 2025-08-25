El video del gran gesto de Pampita con un grupo de fans en una parada de colectivo

En medio de la alegría por su reciente reconciliación con Martín Pepa, Carolina Pampita Ardohain tuvo un gran gesto con un de fanáticas en la calle.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La modelo Pampita soprrendió una cálida acción a un grupo de fanáticas de madrugada en plena vía pública y todo quedó registado en imágenes.
En medio de la alegría por su reciente reconciliación con Martín Pepa, Carolina Pampita Ardohain tuvo un gran gesto con un de fanáticas en la calle.
La modelo se acercó de madrugada a la salida de un evento a una parada de colectivos donde había un grupo de personas que la distinguieron y le pidieron una foto. Incluso les pidió al personal de seguridad que deje que ella se saque las fotos con sus seguidoras.
Lejos de hacerse la distraída, Pampita se acercó hasta donde estaban sus seguidores y se sacó una por una una foto con ellas para que les quede el lindo recuerdo.
Las imágenes se vieron el domingo en el programa Infama (América Tv) en la sección cámara Paparazzi. “Bien vestida. Sale de un evento y no se le caen los anillos para sacarse fotos en la parada de colectivo. No se les cae los anillos para sacarse las fotos”, destacaron en el ciclo que conduce Marcela Tauro.
En una nota con LAM, Pampita contó los motivos de su reconciliación con Martín Pepa tras aquella separación que se dio el 9 de julio.
"El amor hizo que volviéramos, nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo de otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Estamos empezando de cero con mucha ilusión", comenzó diciendo la modelo.
"Se dicen muchas cosas, la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas. Nos estaba costando imaginar un futuro juntos con los viajes, con las carreras, en países distintos, tener que criar a los chicos, pero la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante. Había algo profundo, algo serio y no queríamos perder la oportunidad de intentarlo", fundamentó.
Y contó cómo se fue dando la reconciliación con Martín Pepa: "No hablamos durante un mes y un día hablamos por otro tema y la conversación decantó en nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí. Incluso, nos valoramos desde otro lugar, nos dimos cuenta de muchas cosas".
En el programa Intrusos (América Tv) se detalló cómo fue la "negociación" entre Pampita y Martín Pepa para darse una nueva oportunidad en el amor y las firmes exigencias que puso él para aceptar una nueva chance en la pareja.
"A él le jodió que ella pedía más presencia e ir con los hijos a dónde estaba y él le dijo: 'no, en mi trabajo no te metes'", indicó Paula Varela sobre las charlas de la pareja para darse una segunda oportunidad.
Y agregó sobre cómo se fue dando la reconciliación: "Ellos hablaron por teléfono y las condiciones son que volvían pero sin esas exigencias que hicieron que se separen".
"Todo lo que Carolina quería de ir con sus hijos, 'de siempre viajo yo, viaja vos también', de algo más formal. Raro, 'no sabemos por qué ella acepta una cosa así', me dice la gente que la conoce a ella", concluyó la panelista.