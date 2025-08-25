El video del gran gesto de Pampita con un grupo de fans en una parada de colectivo

En una nota con LAM, Pampita contó los motivos de su reconciliación con Martín Pepa tras aquella separación que se dio el 9 de julio.

"El amor hizo que volviéramos, nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo de otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Estamos empezando de cero con mucha ilusión", comenzó diciendo la modelo.

"Se dicen muchas cosas, la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas. Nos estaba costando imaginar un futuro juntos con los viajes, con las carreras, en países distintos, tener que criar a los chicos, pero la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante. Había algo profundo, algo serio y no queríamos perder la oportunidad de intentarlo", fundamentó.

Y contó cómo se fue dando la reconciliación con Martín Pepa: "No hablamos durante un mes y un día hablamos por otro tema y la conversación decantó en nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí. Incluso, nos valoramos desde otro lugar, nos dimos cuenta de muchas cosas".

La reconciliación de Martín Pepa y Pampita: qué condiciones puso el empresario para volver con la modelo

En el programa Intrusos (América Tv) se detalló cómo fue la "negociación" entre Pampita y Martín Pepa para darse una nueva oportunidad en el amor y las firmes exigencias que puso él para aceptar una nueva chance en la pareja.

"A él le jodió que ella pedía más presencia e ir con los hijos a dónde estaba y él le dijo: 'no, en mi trabajo no te metes'", indicó Paula Varela sobre las charlas de la pareja para darse una segunda oportunidad.

Y agregó sobre cómo se fue dando la reconciliación: "Ellos hablaron por teléfono y las condiciones son que volvían pero sin esas exigencias que hicieron que se separen".

"Todo lo que Carolina quería de ir con sus hijos, 'de siempre viajo yo, viaja vos también', de algo más formal. Raro, 'no sabemos por qué ella acepta una cosa así', me dice la gente que la conoce a ella", concluyó la panelista.