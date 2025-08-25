En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Menem
Karina Milei
DESCARGO

Lule Menem desmintió el contenido de los audios de Spagnuolo y apuntó contra el kirchnerismo

El funcionario bajo la órbita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó un comunicado en el que negó tener vínculos y denunció una “operación política”.

Lule Menem salió al cruce por los audios del escándalo en la Agencia de Discapacidad: su dura respuesta al kirchnerismo

Lule Menem salió al cruce por los audios del escándalo en la Agencia de Discapacidad: su dura respuesta al kirchnerismo
Leé también El polémico video que Alberto Fernández le dedicó a Milei por el escándalo de los audios de Spagnuolo
el polemico video que alberto fernandez le dedico a milei por el escandalo de los audios de spagnuolo

“Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”, expresó Menem a través de un comunicado publicado en la red social X durante la madrugada.

lule

El mensaje fue replicado luego por las cuentas oficiales del propio presidente Javier Milei, del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, en una muestra de respaldo cerrado hacia el funcionario cuestionado.

Lule Menem es el primer dirigente mencionado en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el ex titular de la ANDIS que fue apartado de su cargo y que ahora se encuentra bajo investigación judicial.

En su descargo, Menem no negó expresamente la existencia de los audios, aunque sí puso en duda su edición y criticó la intencionalidad de la difusión.

“Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del ANDIS, ni de manera formal ni de manera informal”, sostuvo, y añadió: “Tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el ANDIS ni en ningún otro organismo del Estado”.

Embed

En ese mismo sentido, aseguró que nunca habló con Karina ni con Javier Milei sobre “prestaciones, contratos o la actividad particular” de la agencia de discapacidad.

“Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados”, afirmó.

“No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes (de las elecciones en la provincia de Buenos Aires)”, señaló, al tiempo que calificó al territorio bonaerense como “el último reducto del kirchnerismo”.

Para el funcionario, se trata de una “práctica repetida” de la oposición: “Ya estamos acostumbrados a estas operaciones que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral. Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Menem Karina Milei Kirchnerismo Noticias A24
Notas relacionadas
Exclusivo de A24: los cincos minutos completos del audio de Spagnuolo
Villarruel se pronunció tras el escándalo de los audios de supuestas coimas que salpican al Gobierno: "Es un momento..."
Milei retoma la campaña con un acto en Junín en medio del escándalo por presuntas coimas en Discapacidad

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar