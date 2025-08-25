Lule Menem desmintió el contenido de los audios de Spagnuolo y apuntó contra el kirchnerismo

En su descargo, Menem no negó expresamente la existencia de los audios, aunque sí puso en duda su edición y criticó la intencionalidad de la difusión.

“Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del ANDIS, ni de manera formal ni de manera informal”, sostuvo, y añadió: “Tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el ANDIS ni en ningún otro organismo del Estado”.

En ese mismo sentido, aseguró que nunca habló con Karina ni con Javier Milei sobre “prestaciones, contratos o la actividad particular” de la agencia de discapacidad.

“Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados”, afirmó.

“No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes (de las elecciones en la provincia de Buenos Aires)”, señaló, al tiempo que calificó al territorio bonaerense como “el último reducto del kirchnerismo”.

Para el funcionario, se trata de una “práctica repetida” de la oposición: “Ya estamos acostumbrados a estas operaciones que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral. Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante”.