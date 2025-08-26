Martín Menem reveló de dónde conoce a los Kovalivker, reiteró el respaldo a Karina y Lule y negó versiones mediáticas

Además, apuntó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, luego de que este mencionara a Tech Security SRL, la empresa de su hermano Adrián Menem, por incidentes en la cancha de Independiente. “Acusó a los Menem, pero la empresa de mi hermano no presta servicios en el club”, aclaró, y atribuyó las acusaciones a maniobras de campaña.

Las respuestas sobre el audio filtrado

Sobre el trasfondo de los audios filtrados, Menem remarcó: “Se trata de una monumental operación a 15 días de las elecciones. Se empieza a definir la historia y una buena elección de La Libertad Avanza implica que vamos a poder jubilar a mucha gente que sigue haciendo ruido en el Congreso. Con lo cual, es una operación pensada y diseñada. Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y ‘Lule’”.

También cuestionó la autenticidad de las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo. “Nadie puede aseverar que sean auténticos o no. Ponele que sea su voz, pero están super editados. Ahora, el contenido de los audios es absolutamente falso. Habla de supuestos y aparte se demuestra cómo actúa el Poder Ejecutivo: después de eso se apartó al implicado. Dejame dudar de la verosimilitud de los audios”, enfatizó.

"Todo indica que la operación viene del lado del kirchnerismo", lanzó y agregó que las elecciones "los tiene muy nerviosos, las encuestas no les dan bien. Esto puede ser una buena operación para tratar de frenar a un gobierno que viene a toda marcha, con muy buenas expectativas y esperanzas en toda la población". "Es un espacio que está en retirada que no quiere perder esa supremacía. Tiene fecha de defunción", definió.

En esa línea, recordó que conoció a Spagnuolo durante la campaña presidencial de Javier Milei y que recientemente lo recibió en el Congreso para explicar cuestiones técnicas de la ley de discapacidad. “En ningún momento hablamos de las presuntas coimas, ante cualquier duda lo hubiese denunciado en el acto. Que diga lo que tiene que decir, hay transparencia total de Karina y el Presidente”, afirmó.

Por último, advirtió que en lo que resta de campaña podrían surgir nuevas acusaciones. “Esto ya pasó en 2023, decían que iba a haber gente vendiendo órganos por la calle. Estamos en situación de campaña. Hay un espacio que gestionó a la Argentina durante 20 años y su gestión fue un desastre. Entonces no pueden comparar nada y por eso te quieren llevar a su barro para que la gente no vaya a votar”, concluyó.