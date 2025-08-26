Leo Montero preocupó a todos al hablar de un tema muy sensible: "Es un..."

En vivo Radio La Red
Leo Montero
Leo Montero sorprendió a la audiencia al poner sobre la mesa un tema que generó indignación y preocupación en Las Cañitas. El conductor, amante de los animales, reveló que en el reconocido barrio porteño se produjo un hecho alarmante: varios perros y aves murieron envenenados, lo que encendió las alertas de vecinos, paseadores de mascotas y autoridades.

Estamos con malas noticias. Soy parte del barrio, vivo mucho tiempo en Las Cañitas y aledaño, así que hay una gran conmoción y un pedido de todos los ciudadanos. Han muerto tres o cuatro perritos y algunas palomas por envenenamiento”, expresó con evidente malestar.

De acuerdo a los testimonios, los animales habrían ingerido un cebo envenenado en plazas y calles de la zona. Uno de los casos más estremecedores ocurrió cuando un perro comió una bolita roja similar a un tomate: a los pocos minutos comenzó con convulsiones hasta finalmente perder la vida.

El tipo de veneno empleado, según explicaron, sería un producto mucho más potente que el habitual para ratas, lo que aumenta la gravedad del caso y abre interrogantes sobre quién podría tener acceso a una sustancia de ese nivel.

El problema no se limitó a una sola manzana. Según detalló Montero, los episodios comenzaron en las calles Arce y Eslovenia y luego se expandieron a plazas y espacios claves de la zona: Una construcción en la plaza de Dorrego y Báez y el sector de Libertador y Lacroze, donde también se detectaron cebos peligrosos.

image

Los vecinos organizaron chats grupales, cuentas de Instagram y hasta rondas de control para advertirse mutuamente. La alarma no solo corre entre quienes tienen mascotas, sino también en paseadores, porteros y encargados de edificios, quienes ahora actúan como vigías permanentes.

Montero fue contundente: “Esto es un delito grave. Puede haber más veneno tirado y alguien tiene que actuar ya”. El conductor pidió revisar las cámaras de seguridad de la ciudad en las zonas donde ocurrieron los hechos, entre martes y jueves de la semana pasada, alrededor de la medianoche, para intentar identificar al responsable.

La causa quedó en manos de la UFEMA (Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental), que deberá investigar el origen del veneno y dar con el responsable. Los vecinos exigen celeridad y un accionar firme del Gobierno porteño para evitar que nuevas víctimas aparezcan.

Estamos hablando de alguien que claramente no está bien de la cabeza, alguien a quien le molestan los animales en las plazas, pero que además comete un delito grave. Esto no puede quedar impune”, cerró Montero, visiblemente indignado.

