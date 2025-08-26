En vivo Radio La Red
Política
Guillermo Francos
Cámara de Diputados
TERCER INFORME DE GESTIÓN

Guillermo Francos vuelve a responder frente a la Cámara de Diputados en medio del escándalo con los audios de Spagnuolo

El jefe de Gabinete brindará este miércoles su tercer informe de gestión ante la Cámara baja. El funcionario exigirá “respeto” para participar de la sesión en la que, según se espera, sea abordado por los audios de Diego Spagnuolo.

Guillermo Francos vuelve a responder frente a la Cámara de Diputados en medio del escándalo con los audios de Spagnuolo
Leé también Guillermo Francos va a Diputados y enfrentará preguntas sobre las supuestas coimas en ANDIS, el fentanilo y el caso Libra
GuillermoFrancos presenta su tercer informe de gestión en Diputados en medio del escándalo por los audios de las coimas en Discapacidad, el fentanilo, la criptomoneda Libra y los vetos presidenciales. Foto: Archivo.

Se espera que a partir de las 12 de este miércoles, Francos responda preguntas sobre Andis aunque el jefe de Ministros pondrá como condición que "la sesión se desarrolle en un marco de respeto”. La aclaración guarda relación con su última visita al anterior informe en el Senado, en el que estuvo en junio pasado y abandonó luego de ser increpado por la legisladora fueguina Cristina López, quien lo llamó "mentiroso".

francos y los dólares.jpg
La última vez que se presentó a dar explicaciones en la Cámara de Senadores, el funcionario se retiró del recinto disgustado con la legisladores fueguina Cristina López. (Foto: archivo).

En esa oportunidad, Francos se retiró del recinto para mostrar su desacuerdo y manifestó que no toleraría ese tipo de trato. Si el clima se repite este miércoles, el funcionario tomaría la misma decisión.

¿Qué espera el gobierno de la sesión del miércoles en Diputados?

Según pudo saber A24.com, lo previsto por la Casa Rosada es que Francos asista el miércoles a brindar su informe trimestral de gestión acompañado por un equipo técnico conformado por representantes de todos los ministerios. Será la voz oficial del Gobierno en el Congreso, que también citó a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, y el actual interventor de la Agencia de Discapacidad, Alejandro Vilches. Éstos últimos dos funcionarios debían presentarse este martes pero no lo hicieron y tampoco lo hará Karina Milei.

De esta manera, el jefe de Gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, serán los únicos integrantes del Gobierno que se expresen en público sobre el escándalo de las supuestas coimas en Andis. El presidente Javier Milei tuvo tres encuentros posteriores a la circulación de los audios y se refirió al tema pero de forma indirecta.

La explicación que la Casa Rosada le dio a este medio sobre la estrategia del Ejecutivo fue que “el contenido de los audios de Spagnuolo son todas mentiras y el gobierno no tiene que demostrar su inocencia porque no hay ninguna prueba de nada. No sabemos por qué Spagnuolo dice lo que dice en esos audios”. Para el Gobierno, por el contrario, “será Spagnuolo quien tendrá que demostrar con pruebas, lo que dice ante la justicia”.

“Spagnuolo deberá demostrar que no es mentira lo que dicen los audios”, anticipan en el Gobierno ante A24.com la estrategia que llevará el jefe de Gabinete a la sesión convocada por el plenario de Diputados para este miércoles.

El funcionario mantendrá la misma postura que en las entrevistas periodísticas hasta ahora brindadas: que confía en lo que le dijeron Karina Milei y Lule Menem. "No hay nada que pueda involucrar en un caso de supuesta corrupción a la hermana del presidente", según pudo saber A24.com.

En el Gobierno ratifican que "están tranquilos” porque confían en sus funcionarios y “si aparecen más videos o audios en la misma línea, ratificará que es mentira”.

Los temas sobre los que responderá Francos

En tanto, también esperan preguntas de la oposición sobre otros casos resonantes que tienen en vilo al gobierno por denuncias judiciales, como las responsabilidades del gobierno por las muertes de casi un centenar de pacientes por el fentanilo contaminado, que derivó en un pedido de interpelación al ministro de Salud, Mario Lugones, quien no se presentó en el Congreso.

Otro de los temas por lo que será seguramente interpelado Francos, será el caso de la criptomoneda $Libra, que vincula al presidente Milei y a su hermana Karina en una denuncia por estafa.

Francos, tendrá la posibilidad de responder en el momento, o excusarse de responder y pedir el plazo de 5 días para consultar los temas con especialistas técnicos de las áreas correspondientes, o directamente levantarse e irse del recinto, sin obligación legal de responder a preguntas fuera de la agenda de la sesión informativa para la cual fue citado.

