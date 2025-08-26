El extremo episodio familiar que obligó a Wanda Nara a pagar la deuda que Mauro Icardi tenía con la prepaga

Embed

Las represalias que habría tomado Wanda Nara cuando Mauro Icardi le cortó la prepaga

El 10 de julio en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que Wanda Nara se habría quedado sin cobertura médica y, frente a esta situación, habría decidido iniciar acciones legales contra su ex, Mauro Icardi. Sumando un nuevo capítulo al conflicto económico que existe entre ellos.

"Wanda Nara se quedó sin obra social. Desde Estambul le cortaron OSDE, porque la pagaba él. Tres meses", contó el conductor del programa. En ese momento, Yanina Latorre sumó más detalles y apuntó contra Mauro Icardi: "La tenía en el débito de la tarjeta y la sacó a las chicas hace tres meses, un horror".

El conflicto quedó expuesto cuando Wanda quiso acceder a la cobertura médica de sus hijas y se encontró con una inesperada respuesta. De Brito lo relató en LAM: "Todo surgió cuando Wanda llamó al servicio porque las niñas habían vuelto intoxicadas, algo les cayó mal en la mansión de los sueños, nada preocupante, y ahí le dijeron 'no, señora, tiene cortado el servicio'".

Al tomar conocimiento de lo sucedido, Wanda decidió actuar rápidamente a través de la Justicia."¿Qué hizo Wanda? Les dijo a sus abogados que embarguen a Mauro Icardi. Así que le va a entrar un embargo a Mauro, esto me dicen los abogados. Empieza por la casa de los sueños".

Más de un mes después de este episodio, finalmente se conoció que la Justicia determinó embargarle la famosa Casa de los Sueños por la suma de 110.000 dólares, en concepto de compensación por alimentos. El fallo también suma una cifra de 3500 dólares para “responder a intereses, costas y costos de la ejecución. ¿Pequeña victoria para Wanda?