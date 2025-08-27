La difícil decisión de Luck Ra en La Voz Argentina: los cinco participantes que eligió para salvar

Este martes, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Luck Ra eligió a cinco integrantes de su equipo para que continuaran en el certamen, mientras que los seis restantes quedaron sujetos a la votación del público.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En La Voz Argentina, Luck Ra tuvo que elegir a cinco participantes para continuar en competencia, mientras el resto quedó en manos del voto del público.
Este martes, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Luck Ra eligió a cinco integrantes de su equipo para que continuaran en el certamen, mientras que los seis restantes quedaron sujetos a la votación del público.
Luego de que todos los participantes presentaran sus performances en los Playoffs, el cantante cordobés tuvo que tomar una decisión difícil. Consciente del talento de su equipo, comenzó a anunciar los nombres de quienes seguirían en competencia.
"Por lo que me demostraron hoy y lo que estuve viendo, hay uno que se merece mucho ser salvado en este momento, y es Thomas", reveló sobre el joven que interpretó Want to Want Me.
A continuación, eligió a Nathalie, quien se lució con su versión de Thank U, Next. El tercer salvado fue Lucas, que interpretóAquí estoy yo y logró conmover al jurado con su entrega.
Luego, Luck Ra anunció que Emma seguiría en carrera tras cantar Alma, corazón y vida. Antes de hacerlo, expresó: "Me encantan todos realmente, pero hay una persona que tengo ganas particularmente de volverla a escuchar porque siempre hay algo en esta persona que me sigue cautivando y siento que tiene mucho para dar".
Finalmente, cerró la ronda de salvados con Federico, quien interpretó Si no estás y logró asegurar su lugar en la próxima etapa.
En La Voz Argentina 2025 (Telefe), Luck Ra protagonizó un momento inesperado que dejó a todos los presentes completamente descolocados. El episodio ocurrió tras la batalla musical entre Violeta Lemo y Patricia Coronel, ambas integrantes del equipo de Soledad Pastorutti.
Las concursantes interpretaron Qué agonía, el tema de Yuridia y Ángela Aguilar. Justo antes de que los coaches comenzaran con sus devoluciones, Nico Occhiato tomó la palabra para recordar una promesa pendiente. Se dirigió a Violeta, oriunda de Tucumán, y le mencionó que aún le debía unas empanadas desde una instancia anterior del certamen.
Sin demorar, la participante apareció con una canasta repleta de empanadas de carne, hechas por ella misma. Los miembros del jurado no tardaron en probarlas, y fue entonces cuando Luck Ra, sorprendido por el sabor, lanzó una frase que desató carcajadas en todo el estudio.
"Me cosería el cu... para no cag... esta delicia", soltó el cuartetero, provocando una reacción inmediata. Lali Espósito casi escupe la empanada que estaba comiendo, mientras Juliana Gattas terminó en el piso, llorando de risa.
Para cerrar el divertido momento, Occhiato hizo una reflexión que generó aún más risas: "Imagínense al holandés dueño del formato tratando de analizar lo que dijo Luck Ra. A ver cómo le traducen eso".