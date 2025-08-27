La difícil decisión de Luck Ra en La Voz Argentina: los cinco participantes que eligió para salvar

Luego, Luck Ra anunció que Emma seguiría en carrera tras cantar Alma, corazón y vida. Antes de hacerlo, expresó: "Me encantan todos realmente, pero hay una persona que tengo ganas particularmente de volverla a escuchar porque siempre hay algo en esta persona que me sigue cautivando y siento que tiene mucho para dar".

Finalmente, cerró la ronda de salvados con Federico, quien interpretó Si no estás y logró asegurar su lugar en la próxima etapa.

El inesperado exabrupto de un jurado en La Voz Argentina que paralizó al estudio

En La Voz Argentina 2025 (Telefe), Luck Ra protagonizó un momento inesperado que dejó a todos los presentes completamente descolocados. El episodio ocurrió tras la batalla musical entre Violeta Lemo y Patricia Coronel, ambas integrantes del equipo de Soledad Pastorutti.

Las concursantes interpretaron Qué agonía, el tema de Yuridia y Ángela Aguilar. Justo antes de que los coaches comenzaran con sus devoluciones, Nico Occhiato tomó la palabra para recordar una promesa pendiente. Se dirigió a Violeta, oriunda de Tucumán, y le mencionó que aún le debía unas empanadas desde una instancia anterior del certamen.

Sin demorar, la participante apareció con una canasta repleta de empanadas de carne, hechas por ella misma. Los miembros del jurado no tardaron en probarlas, y fue entonces cuando Luck Ra, sorprendido por el sabor, lanzó una frase que desató carcajadas en todo el estudio.

"Me cosería el cu... para no cag... esta delicia", soltó el cuartetero, provocando una reacción inmediata. Lali Espósito casi escupe la empanada que estaba comiendo, mientras Juliana Gattas terminó en el piso, llorando de risa.

Para cerrar el divertido momento, Occhiato hizo una reflexión que generó aún más risas: "Imagínense al holandés dueño del formato tratando de analizar lo que dijo Luck Ra. A ver cómo le traducen eso".