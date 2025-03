Martín Menem sobre la ola de inseguridad: "Es clave bajar la ley de imputabilidad"

“Durante el gobierno de Cristina Kirchner y Axiel Kicillof, los delitos de menores de edad aumentaron un 32% del 2020 hasta ahora y por eso es imperioso reducir la edad de imputabilidad”, contó Menem.

Además, sobre el cruce entre Facundo Manes y Santiago Caputo aclaró: “Hay un sobredimensionamiento sobre lo que ocurrió. El diputados Manes, con quien tengo un buen vínculo personal, no obró conforme como corresponde. Es la única vez que el Presidente acude al parlamento”.

“Todos los diputados tienen una banca otorgada y alguien quien es de un sector y se sienta del lado del kirchnerismo, es un poco provocador, y lo interrumpe al presidente con la Constitución, me parece premeditado y fuera de lugar”, sostuvo Menem y sobre lo ocurrido en el recinto y después dijo: sobre el crucen entre Caputo y Manes: “No hubo ningún acto de violencia, solo intercambio de palabras, algo de la política”.

Y recordó: “En medio de una sesión parlamentaria, el jefe de la bancada de Unión de la Patria me dijo que me esperaba en Segurola y la Habana y nadie dijo nada y no hice denuncia. A la gente no le interesa la pelea entre políticos, sino que le solucionen los problemas”.

El proyecto de la ley migratoria y la salida del cepo

Sobre el proyecto de la ley migratoria, Martín Menem destacó: “Todavía no está en los planes pero me parece lógica que la gente que viene acá muestre sus antecedentes penales y está bien poner límites como nos pasa cuando nosotros vamos a otros países”.

“Es un tema que se puede discutir, pero tenemos 39 diputados y un puñado que nos apoya. Ojalá podamos tener los consensos”, analizó.

“El Presidente busca sanear el balance del Banco Central y salir del cepo. Es un tema importante para salir de la catástrofe kirchnerista y el Congreso no se debería oponer a eso. Este gobierno que recibió el país literalmente prendido fuego”, cerró el titular de la Cámara de Diputados.