Guillermo Francos habló sobre la actuación de Manes en el Congreso: "Fue a hacer un acto de campaña"

Sobre el cruce entre Manes y Caputo expresó: “Se le dio más trascendencia de la que tiene. Conozco a Manes, lo que hizo no condice con la trayectoria que él tenía. Me parece que se agrandó muchísimo. Lo de la intimidación me parece fuera de lugar”.

“Creo que Manes fue a hacer un acto de campaña y generó esta situación. El hecho de mostrar la Constitución mientras hablaba el Presidente me pareció desubicado. Después no me parece que hay amenazas, fue Caputo a recriminarle ese hecho, que le pareció que estaba mal, nada más”, contó Franco que viajó en vuelo de línea y sin custodia.

Sobre lo expresado por Trump dijo: “Mostró un apoyo explícito y hay una sintonía muy buena que va a servir para muchas cosas. Además, al acuerdo con el FMI le faltan detalles para que se concrete”.