Martín Redrado fue reconocido en Estados Unidos siendo elegido como "Senior Leadership Fellow"

Además de Redrado, fueron seleccionados como becarios distinguidos el ex presidente mexicano Vicente Fox, el ex secretario general del Ministerio de Defensa de Nicaragua, Felix Maradiaga; el ex representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo; y la actual diputada del Congreso de México y ex primera dama, Margarita Zavala.

Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del centro dijo: "Estoy encantado de dar la bienvenida a este grupo de cinco distinguidos becarios a otro semestre enriquecedor".

"Como miembros de nuestra séptima cohorte, estos increíbles servidores públicos aportan una gran cantidad de conocimientos y experiencia que mejorarán enormemente nuestra comunidad universitaria. Estoy seguro de que sus ideas inspirarán a nuestros estudiantes a seguir carreras impactantes y los alentarán a convertirse en líderes que harán contribuciones significativas a sus comunidades", remarcó.

Redrado y el resto de los becarios dirigirán sesiones de grupos de estudio de varias semanas de duración, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de interacciones individuales en un aula pequeña y atractiva.

Estos seminarios permiten a los estudiantes participar en debates exclusivos con destacados líderes mundiales mientras desarrollan valiosas habilidades de liderazgo y obtienen conocimientos únicos.

Redrado se mostró entusiasmado por la convocatoria

Sobre su participación en el programa, el economista argentino señaló: "Estoy deseando, como miembro principal del Centro Adam Smith, discutir las megatendencias en la economía mundial y su impacto en nuestro hemisferio con los estudiantes y profesores".

"El enfoque será evaluar la formulación de políticas durante tiempos turbulentos, con el objetivo de proporcionar herramientas efectivas para abordar los complejos desafíos que enfrenta el futuro", agregó.

El evento inaugural con los Senior Leadership Fellows se llevó a cabo el lunes pasado y contó con una conversación entre Díaz-Rosillo y los becarios. Los grupos de estudio con los becarios comienzan esta semana y son únicamente para estudiantes de FIU.