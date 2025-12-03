Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: los detalles

A fines de noviembre, la modelo debió ser internada debido a algunos indicadores de su embarazo que obligaron a mantenerla bajo control médico.

"Hola a todos. Queremos contarles que con bebito estamos re bien. Sé que muchos nos quieren y se preocupan, por eso quise evitar contar que estamos internados", escribió Rocío Marengo desde las redes llevando tranquilidad sobre su estado de salud y el de su bebito.

Y luego agregaba para dar más calma: “Con bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto. Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila”.

Rocío Marengo y Eduardo Fort llevan más de diez años en pareja este año y con la llegada de su primer hijo formaron la soñada familia.

¡Felicitaciones para Rocío y Eduardo por el nacimiento de Isidro!

El significativo video de Rocío Marengo a horas del nacimiento de Isidro

Horas antes del nacimiento de Isidro, su primer hijo con Eduardo Fort, Rocío Marengo compartió un video muy emocionada desde la clínica instantes previos al parto donde se ve el movimiento que hacía su hijo en su vientre antes de llegar al mundo.

"Buen día", expresó movilizada la modelo junto al moji de un bebé a la espera de lo que horas más tarde sería el nacimiento del pequeño Isidro, parto que finalmente se adelantó unas semanas.

En las imágenes también se ve cómo le hablaba con ternura a su hijo: "¿Hay un bebito que se mueve de costado puede ser?", se preguntaba Marengo en el tierno video.

"Última eco del día. Con bebito estamos en las mejores manos. Médicos, enfermeras, hotelería, Santorio Otamendi, amigos y familia... Con ustedes al infinito y más allá!", expresaba Rocío el martes en uno de sus últimos controles de embarazo.