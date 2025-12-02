Petri espera la llegada de los F16 para renunciar en Defensa y defendió la designación de un militar en el Gabinete de Milei

Petri minimizó las críticas de sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos que cuestionan la incorporación de u militar al Gobierno después de 42 años de democracia: "Ya teníamos secretario de Defensa al ex jefe del Ejército, mucho del equipo de mi gestión era personal militar, no hay ningún tipo de incompatibilidad, puede participar de los procesos centrales de decisiones y el comandante en jefe así lo ha dispuesto”, dijo en referencia a la decisión del presidente Javier Milei.

Petri dijo que “hay que dejar de perseguir a las fuerzas por portación de apellido”, cuando se lo consultó sobre los antecedentes del padre del actual jefe del Ejército y designado ministro de Defensa, Roque Carlos Alberto Presti, en causas judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, cuando cumplía funciones como jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata.

@luispetri defendió la designación de un militar en el gabinete de Javier Milei: "al kirchnerismo le gustaba poner montoneros, a nosotros nos gusta poner militares". Te lo cuento en @A24COM desde #CasaRosada pic.twitter.com/tVAcFQmGzX — Stella Gárnica (@Stellasmg) December 2, 2025

“No se le daban ascensos por portación de apellido, nosotros vinimos a corregir eso”, aclaró el ministro de Defensa saliente, que asumirá el próximo 10 de diciembre como diputado nacional por La Libertad Avanza. Petri confirmó a A24.com que renunciará el próximo 9 de diciembre y su sucesor asumirá el 10.

Según pudo saber A24.com, la asunción de Presti se demora no solo por la decisión de despedir la gestión del actual ministro de Defensa con la presentación de los aviones supersónicos, sino también porque todavía no habían terminado de definir los nombres de quiénes ocuparán las cúpulas de las Fuerzas Armadas. Petri terminaba de definir con Milei y su sucesor en los próximos días los nombres de los nuevos jefes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto.

presti milei

Antes, compartirán este domingo un acto en Córdoba, junto al presidente Javier Milei, para presentar oficialmente la llegada de los aviones supersónicos F-16 comprados a los Estados Unidos para equipar a las FF.AA. "Era un reclamo que venía desde el año 2010. Se estaba perdiendo defensa de la soberanía", advirtió.

Petri confirmó que durante su gestión, de la que se despedirá públicamente este domingo, compró un total de 24 aviones F16, de los cuales ya llegó el primero, van a ir llegando los primeros 6 este año y el año que viene los restantes".