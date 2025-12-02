Los entretelones de la visita de Lamelas a la Rosada: cuándo se firma el acuerdo, viaje de Milei y una sugestiva charla

Según pudo saber A24.com, aún no hay fecha prevista para la firma del acuerdo con los Estados Unidos, pero podría ser en este mes de diciembre. Milei suspendió su viaje el 5 de diciembre para presenciar el sorteo del Mundial 2026, en la que se iba a cruzar con Trump; decidió suspender su presencia en ese evento para evitar una foto con su nuevo adversario interno, el titular de la AFA, Chiqui Tapia.

Según informó la oficina de prensa de Santilli, en un comunicado oficial, "durante el encuentro, que tuvo lugar en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, Santilli y Lamelas repasaron los principales puntos de la agenda bilateral y destacaron la relación de alto nivel que une a los dos países".

Además, señala que “el ministro y el embajador dialogaron sobre nuevas oportunidades de cooperación mutua, orientadas a ampliar el intercambio comercial”.

Y agrega que “también reafirmaron los valores compartidos de libertad y progreso como principios clave que permitirán seguir generando condiciones de prosperidad y crecimiento para ambas naciones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USAmbassadorARG/status/1995893439666205108?s=20&partner=&hide_thread=false Para impulsar el desarrollo de la Argentina, el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y las provincias es decisivo. Fue muy interesante conversar sobre estos temas en mi primera reunión con el Ministro del Interior @diegosantilli. pic.twitter.com/4KoJErD0EI — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) December 2, 2025

Después de la extensa charla con el ministro del Interior, Lamelas admitió en declaraciones a periodistas acreditados, que la firma del acuerdo comercial entre ambos países, anunciados por los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei va a ser "muy pronto”.

Lamelas se sentó en la primera fila del lado izquierdo, donde suelen ser ubicados los invitados especiales al acto de jura de los ministros, en el salón blanco del primer piso de la Casa Rosada.

Javier Milei le tomó juramento a la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Foto A24.com en Casa Rosada

Tras el acto formal, el embajador norteamericano se saludó en un cerrado abrazo con el presidente Javier Milei, quien tras tomarle juramento de rigor a la nueva ministra, se dirigió directamente a la silla donde estaba sentado el representante de Donald Trump, para saludarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Stellasmg/status/1995915009289805939?s=20&partner=&hide_thread=false Embajador de EE.UU. Peter Lamelas fue la sorpresa en los actos de hoy en Casa Rosada. Saludos y charlas con el jefe de la SIDE, abrazo con Milei y extensa reunión con Diego Santilli. En diciembre se firmaría el acuerdo comercial. @A24COM en Casa Rosada. pic.twitter.com/nrKyj0JBoj — Stella Gárnica (@Stellasmg) December 2, 2025

Lamelas tras la jura y en medio de aplausos a la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se acercó a saludar a Karina Milei, al canciller Pablo Quirno y a los ministros jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de Economía, Luis Caputo y de Defensa, Luis Petri.

Antes, como muestra la foto de A24.com, Lamelas mantuvo una charla animada con el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, a quien le mostró algo desde su celular. Solo ellos dos saben qué estaban viendo.