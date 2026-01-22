Milei habló del dólar, inflación y bandas cambiarias: las claves sobre el futuro económico

En una entrevista con la agencia Bloomberg, realizada durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei volvió a fijar definiciones clave sobre el rumbo económico de su gestión.
En una entrevista con Bloomberg News, el Presidente ratificó que mantendrá el esquema de bandas cambiarias hasta absorber el excedente monetario, defendió la apertura comercial y relativizó el impacto sobre el empleo. También habló de la salida del cepo, la relación con Brasil y el escenario regional.
El mandatario confirmó que sostendrá el esquema de bandas cambiarias hasta avanzar en la eliminación del excedente monetario, respaldó los acuerdos de libre comercio y minimizó sus efectos sobre el empleo. Además, se refirió a la futura liberalización del mercado cambiario, al vínculo con Brasil y a la situación en Venezuela tras la acción militar de Estados Unidos. Milei dijo que, a partir de la intervención norteamericana que capturó y sacó del país a Nicolás Maduro, tiene esperanzas de una pronta liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido desde el 8 de diciembre de 2024.
El presidente argentino le dio en Davos una entrevista a la publicación especializada en información financiera. Pero allí repasó los temas que más le interesan al mandatario. Y vinculó los elogios a la decisión de Trump de intervenir en Venezuela con la suerte que pueda correr el gendarme argentino Nahuel Gallo. Detenido el 8 de diciembre de 2024, con Maduro en el poder, se lo acusó de espía cuando ingresó a Venezuela, a donde viajó para visitar a su familia (esposa y un pequeño hijo). Desde entonces está preso, no se sabe exactamente en que prisión venezolana y jamás se le inició un proceso legal formal.
“Estamos viendo que se están liberando a distintos presos políticos, lo aplaudimos y esperamos que terminen de liberar a todos”, expresó Milei a Bloomberg. Justamente en este día, se conoció la liberación del yerno González Urrutia, el ganador de las elecciones que vulneró Maduro. Con este dato conocido, Javier Milei elogió la decisión que llevó adelante Donald Trump el pasado 3 de enero al capturar a Maduro.
El presidente argentino expresó: “Estamos viendo que se están liberando distintos presos políticos, lo aplaudimos y esperamos que terminen de liberar a todos” y en ese momento, unió esa realidad con lo que pueda suceder con el gendarme argentino preso por el régimen chavista residual. “Tenemos esperanzas de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en Argentina”, dijo Milei. La Argentina denunció como un caso de desaparición forzada de personas, el caso del gendarme, ante la OEA y las Naciones Unidas.
Sobre el proceso en general en Venezuela y la intervención de Donald Trump, Milei le dijo a Bloomberg: “Quiero destacar la enorme tarea del presidente Trump y de Marco Rubio, primero en lo que fue extraer al narcotirano, dictador y asesino de Maduro, que se dedicaba a propagar terrorismo por toda la región”, y agregó: “El régimen chavista financiaba campañas y actos terroristas” y afectaba a gobiernos que no respondían “al socialismo del siglo XXI”.
Sobre el programa en tres pasos que la Casa Blanca presentó para la normalización de Venezuela, dijo: “Me parece muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos en tres etapas: estabilización, reconstrucción y transición hacia la democracia”.
El presidente señaló que “el tipo de cambio dentro de la banda es libre” y precisó que el esquema buscaba acotar la volatilidad. “Las bandas tienen la función de mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa y que aprendan a flotar”,explicó Mileli. Por ese camino, según su visión, se llegará al momento de liberar completamente el peso cuando se elimine el excedente monetario. “En ese momento usted va a estar en condiciones de flotar libremente sin ningún tipo de problemas”, afirmó.
Bloomberg también consultó sobre el acceso a los mercados internacionales de crédito. Milei aseguró que el país que preside no enfrentaba una necesidad urgente de financiamiento externo. “Argentina tiene déficit cero y paga los intereses con superávit”, señaló y comentó: “En el peor de los casos, lo único que iríamos a buscar es el rollover”. El riesgo país de la Argentina está en 563 puntos. Pudo perforar y mantenerse por debajo de los 600, pero aún debe caer un 50% más para poder acceder al crédito internacional privado a tasas de interés que se puedan afrontar.
También se ocupó, al hablar de la economía nacional, a la relación con China. Milei dijo una vez más que no existe una contradicción entre el alineamiento geopolítico con Estados Unidos y el comercio con Beijing. “Para nosotros China es una fuente de oportunidades para expandir mercados”, explicó. De todos modos, fue categórico sobre su posicionamiento estratégico. “Cuando llega el momento geopolítico, no hay dudas de dónde está Argentina: está con Estados Unidos". Y redondeó su posición sobre la estrategia global del país con esta definición: “Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China y a India. Quiero una economía abierta. Argentina es el país más cerrado del mundo en relación con su PBI per cápita”.
Nunca tuvieron una buena relación que ni siquiera la investidura presidencial de ambos pudo sobreponerse a enfoques ideológicos. En la última reunión del Mercosur, hubo un cortocircuito. Una semana más tarde. Lula no fue a la firma en Asunción del acuerdo con la Unión Europea. Brasil estuvo representado por el canciller.
Sobre la relación, Milei contestó con una ironía: “Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros. Los amo mucho como para insultarlos”, pero aclaró rápidamente que mantenía una “relación adulta” para avanzar en todo lo que favoreciera el comercio.
Cuando se le preguntó por la situación política y económica de la región, Milei retomó parte de lo que fue el centro de su presentación en Davos: “El socialismo siempre fracasa”, afirmó, y en contraposición, “el libre mercado funciona”. Se apoyó en lo que sucede con la macroeconomía argentina: la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal y el crecimiento de la actividad económica.
También dejó una definición para seguir atentamente, en cuanto a una asociación comercial con los Estados Unidos: “Estamos listos para firmarlos. Estamos en los detalles. Muy pronto vamos a tener buenas noticias”.