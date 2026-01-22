Milei habló del dólar, inflación y bandas cambiarias: las claves sobre el futuro económico

Milei con Trump firma Milei con Trump en Davos, en el inicio del Consejo para la Paz. (Foto: Captura de TV)

El presidente argentino expresó: “Estamos viendo que se están liberando distintos presos políticos, lo aplaudimos y esperamos que terminen de liberar a todos” y en ese momento, unió esa realidad con lo que pueda suceder con el gendarme argentino preso por el régimen chavista residual. “Tenemos esperanzas de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en Argentina”, dijo Milei. La Argentina denunció como un caso de desaparición forzada de personas, el caso del gendarme, ante la OEA y las Naciones Unidas.

Sobre el proceso en general en Venezuela y la intervención de Donald Trump, Milei le dijo a Bloomberg: “Quiero destacar la enorme tarea del presidente Trump y de Marco Rubio, primero en lo que fue extraer al narcotirano, dictador y asesino de Maduro, que se dedicaba a propagar terrorismo por toda la región”, y agregó: “El régimen chavista financiaba campañas y actos terroristas” y afectaba a gobiernos que no respondían “al socialismo del siglo XXI”.

Sobre el programa en tres pasos que la Casa Blanca presentó para la normalización de Venezuela, dijo: “Me parece muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos en tres etapas: estabilización, reconstrucción y transición hacia la democracia”.

milei y Gallo Javier Milei habló de su esperanza sobre que el gendarme detenido en Venezuela desde diciembre de 2024 pueda recuperar la libertad. (Foto: A24.com)

La marcha de la economía en la Argentina

El presidente señaló que “el tipo de cambio dentro de la banda es libre” y precisó que el esquema buscaba acotar la volatilidad. “Las bandas tienen la función de mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa y que aprendan a flotar”,explicó Mileli. Por ese camino, según su visión, se llegará al momento de liberar completamente el peso cuando se elimine el excedente monetario. “En ese momento usted va a estar en condiciones de flotar libremente sin ningún tipo de problemas”, afirmó.

Bloomberg también consultó sobre el acceso a los mercados internacionales de crédito. Milei aseguró que el país que preside no enfrentaba una necesidad urgente de financiamiento externo. “Argentina tiene déficit cero y paga los intereses con superávit”, señaló y comentó: “En el peor de los casos, lo único que iríamos a buscar es el rollover”. El riesgo país de la Argentina está en 563 puntos. Pudo perforar y mantenerse por debajo de los 600, pero aún debe caer un 50% más para poder acceder al crédito internacional privado a tasas de interés que se puedan afrontar.

También se ocupó, al hablar de la economía nacional, a la relación con China. Milei dijo una vez más que no existe una contradicción entre el alineamiento geopolítico con Estados Unidos y el comercio con Beijing. “Para nosotros China es una fuente de oportunidades para expandir mercados”, explicó. De todos modos, fue categórico sobre su posicionamiento estratégico. “Cuando llega el momento geopolítico, no hay dudas de dónde está Argentina: está con Estados Unidos". Y redondeó su posición sobre la estrategia global del país con esta definición: “Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China y a India. Quiero una economía abierta. Argentina es el país más cerrado del mundo en relación con su PBI per cápita”.

relación entre milei y Lula Milei hizo un comentario irónico cuando le preguntaron por Lula da Silva. (foto: A24.com)

Críticas a Lula da Silva

Nunca tuvieron una buena relación que ni siquiera la investidura presidencial de ambos pudo sobreponerse a enfoques ideológicos. En la última reunión del Mercosur, hubo un cortocircuito. Una semana más tarde. Lula no fue a la firma en Asunción del acuerdo con la Unión Europea. Brasil estuvo representado por el canciller.

Sobre la relación, Milei contestó con una ironía: “Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros. Los amo mucho como para insultarlos”, pero aclaró rápidamente que mantenía una “relación adulta” para avanzar en todo lo que favoreciera el comercio.

El fracaso del socialismo

Cuando se le preguntó por la situación política y económica de la región, Milei retomó parte de lo que fue el centro de su presentación en Davos: “El socialismo siempre fracasa”, afirmó, y en contraposición, “el libre mercado funciona”. Se apoyó en lo que sucede con la macroeconomía argentina: la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal y el crecimiento de la actividad económica.

También dejó una definición para seguir atentamente, en cuanto a una asociación comercial con los Estados Unidos: “Estamos listos para firmarlos. Estamos en los detalles. Muy pronto vamos a tener buenas noticias”.