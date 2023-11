Elecciones 2023

Massa anunció que el FMI investigará "la fuga de capitales del préstamo" otorgado al gobierno de Macri

El ministro de Economía y candidato presidencial de UxP habló del acuerdo stand by de 2018 entre el Fondo Monetario y la administración del ex Presidente. Afirmó que no habrá una devaluación después del balotaje y habló de Cristina.