Mauricio Macri celebró la baja de las retenciones: "Impuesto injusto y destructivo para la economía del país".

El Gobierno anunció la baja de las retenciones al campo

El Gobierno anunció este jueves que reducirá las retenciones al campo. Así lo anunciaron el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia de prensa, que fue también el primer anuncio del año.

"Producto de la consolidación del superávit financiero, el Gobierno nacional tomó la decisión de bajar las retenciones al campo. Se va a reducir la alícuota para los principales cultivos y se va a eliminar de manera permanente las retenciones para económicas regionales", indició Adorni.

A qué cultivos favorece y por cuánto tiempo

"Estamos haciendo dos cosas: bajando temporalmente las retenciones a los princiaples cultivos, es decir, soja, trigo, cebada, sorgo, maiz y girasol, desde el lunes hasta fin de junio", detalló Caputo.

"No podemos hacerlo permanente porque no tenemos los recursos, queremos darle la señal al campo, un sector que tanto apoya al país, de que su situación no nos es indiferente", indicó el ministro de Economía.

Y agregó: "De manera permanente vamos a eliminar las retenciones a las economías regionales".

Los valores de las nuevas alícuotas

Los secretarios de Produccion, Pablo Lavigne, y de Agricultura, Sergio Iraeta, detallaron los nuevos valores de las retenciones a partir del próximo lunes.

La soja pasará de 33% a 26%, soja derivados de 31% a 24.5%, trigo de 12% a 9,5%, la cebada de 12% a 9,5%, el sorgo de 12% a 9.5%, maiz de 12% a 9,5% y el girasol de 7% a 5,5%.

"Había economías regionales que tenían un residual y bajan a cero las retenciones: azúcar, algodón, vino, tabaco, arroz, y otros productos", agregaron.